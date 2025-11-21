El 'pet beauty' en España crece sin freno: cosmética y cuidado canino generarán casi 1.000 millones de euros en 2025

El mercado de la cosmética y el cuidado para mascotas, conocido como pet beauty, está experimentando un crecimiento sostenido en España y se proyecta que alcanzará los 1.000 millones de euros en 2025.

Este sector, que combina bienestar animal, sostenibilidad y tendencias de consumo, ha pasado de ser considerado un capricho a consolidarse como una categoría con demanda creciente y cada vez más especializada.

El aumento de la cosmética canina se inscribe en un contexto más amplio de expansión del mercado de mascotas en España. Y es que, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), la industria en su conjunto generará más de 3.000 millones de euros en 2025, y la tendencia apunta a que esta cifra seguirá en ascenso en los años posteriores.

Los datos apuntan a que este crecimiento está directamente relacionado con la consolidación de los perros como miembros de pleno derecho en los hogares. Pues el 49% de las familias españolas ya tiene al menos un perro, según la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC).

Dentro de este panorama, los productos de grooming canino, es decir, el cuidado estético e higiénico de los perros, han evolucionado considerablemente.

Estética canina

Lo que antes se limitaba a jabones básicos o cepillos, hoy incluye bálsamos naturales, toallitas ecológicas, champús sin químicos y limpiadores específicos, con el objetivo de proteger la piel, las patas y el pelaje de las mascotas.

Así, este tipo de productos representa una tendencia que combina funcionalidad y cuidado estético, similar al de los humanos, pero adaptado a las necesidades de los animales.

Es por ese motivo que las peluquerías caninas, con más de 10.000 establecimientos en España, constituyen un componente significativo de este mercado, generando aproximadamente 250 millones de euros anuales.

Y esto se debe a que la oferta del sector se ha diversificado, integrando servicios de estética y productos de cuidado y bienestar animal que cumplen con criterios de sostenibilidad y respeto al entorno.

Expansión global

Sin embargo, el crecimiento del pet beauty no es exclusivo de España. Según datos de Global Market Insights, el mercado global de cosmética para mascotas alcanzó los 2.000 millones de dólares —unos 1.800 millones de euros— en 2023 y se prevé que llegue a los 3.200 millones de dólares —2.880 millones de euros— en 2032, con una tasa de crecimiento anual del 5,7%.

Se trata de un aumento responde, en gran medida, a un cambio en la mentalidad de los propietarios de mascotas, que buscan productos premium, de calidad y éticamente responsables.

Es por ese motivo que las marcas nacionales e internacionales están apostando por ofrecer soluciones que satisfagan estas demandas. Entre ellas se encuentra Nina Woof, compañía que ha llegado recientemente a España y que combina accesorios veganos con productos de cuidado canino.

Su catálogo incluye bálsamos, brumas desodorizantes y limpiadores de oídos, todos diseñados bajo criterios de sostenibilidad y funcionalidad. Porque, tal y como subraya Andrea Núñez, directora de marketing y cofundadora de la compañía, el mercado de mascotas no solo crece en volumen, sino también en exigencia ética y estética.

"El consumidor, especialmente de generaciones más jóvenes, busca productos que no comprometan ni el estilo ni el planeta", explica. De ahí, dice, que hayan ampliado su oferta, "incluyendo todo lo necesario para el cuidado de nuestros perritos, con fórmulas limpias y funcionales".

Cuidado consciente

El auge de la cosmética canina refleja también una tendencia hacia un grooming consciente, basado en cuatro pilares fundamentales:

Revisión de ingredientes . Es fundamental leer las etiquetas y evitar productos con parabenos, alcohol o fragancias artificiales. Las fórmulas naturales e hipoalergénicas son recomendadas para prevenir irritaciones o reacciones adversas.

Protección de las almohadillas . Las patas de los perros están expuestas a cambios de temperatura y superficies abrasivas. La aplicación regular de bálsamos naturales ayuda a hidratar, suavizar y proteger, mejorando su movilidad y confort.

Limpieza moderada . Bañar en exceso puede alterar los aceites naturales de la piel. Se recomienda una limpieza regular y respetuosa, complementada con cepillados y productos alternativos como brumas o espumas sin enjuague.

Consumo responsable. Optar por marcas comprometidas con la sostenibilidad, el bienestar animal y la producción ética asegura un impacto positivo desde el origen de los ingredientes hasta el hogar del consumidor.

El crecimiento de la cosmética canina está evidenciando que el cuidado de los perros se ha convertido en un reflejo del bienestar humano y ambiental.

Y es que, a medida que los hogares incorporan estos productos como parte de su rutina, se consolida un mercado que combina innovación, ética y estética, y que, según los expertos, seguirá expandiéndose durante la próxima década.