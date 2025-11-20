Cósima Ramírez, sobre los parecidos entre humanos y mascotas: "Los escépticos dirán que es 'delirio antropocéntrico'"

"El comienzo de la película 101 Dálmatas, en el que distintos dueños pasean a mascotas muy parecidas a ellos, es una de mis secuencias favoritas de Disney", confiesa Cósima Ramírez en su tercer vídeo para Mascotario.

Esta escena, divertida e icónica, inspira uno de los hobbies predilectos de Cósima: descubrir en la vida cotidiana esos sorprendentes parecidos entre animales y humanos, como si existiera un misterioso hilo que los conecta más allá de la casualidad.

"También es uno de mis pasatiempos favoritos, encontrar animales que se parecen a sus humanos", añade. E invita a observar con curiosidad y humor esa tendencia casi mágica, viendo en cada paseo una pequeña coreografía afectiva entre especie y especie.

Para ella, este tipo de observación forma parte de una experiencia afectiva y cultural muy especial, que revela la profundidad del vínculo entre personas y animales. Su propia historia está llena de episodios en los que un animal deja huella en la vida familiar.

Los estudios científicos

La ciencia también respalda esta sensación de afinidad. Según investigaciones de Borbala Turcsan y su equipo en la Universidad de Eötvös, en Budapest, las personas tienden a elegir perros con rasgos similares a los propios, ya sea la longitud del cabello, la forma de la cara o la expresión de la mirada.

Estos experimentos demostraron que los observadores pueden emparejar correctamente fotos de dueños y de perros basándose únicamente en detalles de la región de los ojos, lo que sugiere que existe un reconocimiento visual instintivo entre humano y animal.

Pero, la convivencia cotidiana refuerza la similitud. "El hábitat y las costumbres de vida compartidas refuerzan esta inclinación instintiva por lo familiar", explica Cósima, remarcando cómo las aficiones compartidas tienden a mimetizar los comportamientos de ambos.

Una única personalidad

Las emociones y la personalidad también se alinean. De hecho, nuestros animales captan microseñales biológicas: el tono de voz, la tensión corporal, los cambios de olor, y suelen mimetizarlas.

Así, con el tiempo, las mascotas no solo se parecen a nosotros por fuera, sino que también desarrollan rasgos de personalidad parecidos, creando lazos y códigos afectivos únicos.

Por ejemplo, dueños extrovertidos desarrollan perros más activos y sociales, mientras los más tranquilos tienden a tener mascotas relajadas. La relación entre los dos se solidifica gracias a las experiencias compartidas dentro de un mismo entorno y se desarrolla un proceso de co-regulación emocional y refuerzo conductual.

Cósima relata que una amiga suya, tras pasar una temporada con muletas, notó que su perro fingía una leve cojera para acompañarla en su limitación.

Empatizar y solidarizar

Este tipo de vínculos revela hasta qué punto el animal es capaz de empatizar y solidarizarse con el estado anímico y físico de su humano, llevándolo incluso al juego simbólico y la imitación consciente o inconsciente.

"Los escépticos dirán que es un delirio antropocéntrico, un consuelo para humanos buscando empatía y comprensión en el mundo animal", comenta Cósima, consciente del debate entre ciencia y sentimiento.

Sin embargo, como defensora del lazo especial entre especies, prefiere quedarse con su propia experiencia: "Yo misma —que tengo el perro más guapo del mundo— prefiero pensar que nos parecemos a nuestras mascotas".

De este modo, Cósima concluye lanzando una pregunta al lector y la comunidad de Mascotario: "¿A ti qué te parece? ¿Conoces mascotas parecidas a sus dueños?". Y, con su estilo cercano y observador, invita a todos a compartir ejemplos e historias que celebren esta curiosa simbiosis entre persona y animal.