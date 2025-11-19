Así es el primer hotel de lujo para perros en Madrid: guardería y peluquería a 49 euros la noche

Dos chicas con sus perros en la inauguración de The Palace Hotel & Spa. The Place

En la calle Ríos Rosas, 34, en Madrid, acaba de abrir un espacio único y especialmente animalista. Lo que comenzó como una tienda de grooming y spa en la calle Santa Feliciana se expande ahora con un nuevo concepto.

Un hotel de lujo, con espacio de grooming y spa. Una academia, guardería y experiencia de bienestar personalizada. Durante la inauguración, abrió sus puertas al público para enseñar sus espacios y sus funcionalidades.

"Mi idea era crear un sitio donde el cuidado de cada perro reflejara el mismo nivel de detalle, dedicación y estética que ponemos en el cuidado personal", explica Michelle Ginter, fundadora y directora del proyecto.

Imaginó este lugar hace mucho tiempo, pero fue cuando llegó a Madrid que sintió la necesidad de ponerla en práctica. "Fue como una señal del destino", cuenta recordando.

Un sueño hecho realidad

Acababa de mudarse a Madrid, junto con su esposa, y estaba buscando un sitio para limpiar y cortarle el pelo a su peludo. Se topó con la tienda de la calle Santa Feliciana, a punto de cerrar permanentemente. No dudó e invirtió en el proyecto.

Ahora, años más tarde, decidió ampliar su visión. Diseñó un espacio para que los perros se sientan como en casa, bajo la supervisión constante de un equipo profesional, que permite a los dueños seguir el día a día de sus mascotas con total tranquilidad.

El nuevo bienestar canino

The Place Hotel & Spa redefine el concepto de bienestar canino. Ofrece 20 suites individuales donde los peludos pueden comer y descansar y 3 grandes para perros de mayor tamaño o para los que prefieren quedarse juntos.

En la planta cero, un salón con un espacio diversificado para perros de tamaño más pequeño, con cojines y cuchas para descansar. Y al lado de las suites, una habitación dedicada al servicio de lavado y peinado.

El salón de The Place Hotel & Spa. The Place

"Siempre he tenido la impresión de que las academias de grooming solo enseñan a lavar, pero no hay un buen cuidado del corte", afirma. "Yo quería montar algo bien hecho".

Así nació la academia incorporada en The Place Hotel & Spa con el propósito de formar a una nueva generación de profesionales desde la técnica, la sensibilidad y el respeto hacia los animales.

La academia grooming

Su visión se materializa con un equipo de expertos en grooming con años de experiencia y una filosofía clara: el bienestar va más allá de la apariencia. Cada sesión se adapta a las necesidades del perro, tipo de pelo, piel y temperamento.

Utilizan productos hipoalergénicos y nutritivos que garantizan confort y un acabado impecable. Tienen rutinas personalizadas y actualizaciones en tiempo real.

Más allá de los servicios, The Place representa una nueva forma de entender la convivencia con los animales en un espacio estético y seguro. Con esta apertura, el proyecto consolida su compromiso con un bienestar canino más consciente, honesto, y humano.