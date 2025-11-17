María Vetican, veterinaria, revela todo lo que necesitas saber sobre los huskies: "Pueden sufrir patologías oculares"

"Muy sociables, leales, juguetones y cariñosos. Disfrutan de la compañía de la familia y de otros perros", escribe la veterinaria María Vetican en un post de Instagram. Los huskies son una raza muy especial, con características únicas y cuidados específicos.

Como indica la veterinaria, son perros de manada. Pueden tener un fuerte instinto de presa, por lo que se debe tener precaución con mascotas más pequeñas, educándolos para socializar desde que son cachorros.

"Requieren dueños activos y con tiempo disponible. No toleran bien la soledad prolongada y tienen mucha energía". Por ello, afirma que necesitan compañía, así como ejercicio físico y mental diario, para evitar comportamientos destructivos y ser felices.

Educarlos con firmeza

"Les gusta correr y escarbar". Sin embargo, son difíciles de adiestrar. Aunque son muy inteligentes, también se les considera tozudos, de carácter fuerte y muy independientes. Por esta razón, su entrenamiento representa un reto.

La experta sugiere adiestrarlos con firmeza, consistencia, paciencia y amabilidad. No cualquier persona es apta. "No los recomendaría para gente sin experiencia previa. Deben mostrar seguridad y presencia".

Son espíritus libres y, por lo tanto, muy escapistas. "Aconsejo poner barreras físicas, trabajar muy bien la obediencia y mantener siempre un GPS colocado".

Además, hay que tener en cuenta que son perros que vocalizan mucho. No ladran, pero les gusta aullar y "hablar", ya sea para comunicarse o simplemente por placer.

Una doble capa de pelo

Los huskies tienen una doble capa de pelo. "No se les puede rapar ni cortar", afirma la veterinaria. Su pelaje pasa por dos mudas principales al año. Por ello, la experta recomienda cepillarlos idealmente a diario, o al menos una vez por semana, si se quiere controlar la cantidad de pelo que sueltan.

En época de muda, aconseja el baño y el deslanado profesional, para aprovechar herramientas más efectivas y rápidas. Sin embargo, no debe hacerse con frecuencia, solo cuando sea necesario, ya que son perros muy limpios.

De hecho, su pelaje está diseñado para ambientes nórdicos. "Evita tener esta raza si vives en lugares calurosos, lo pasará mal".

Las enfermedades más comunes

Son perros muy primitivos y tienen una salud física resistente. En general, suelen ser muy sanos, aunque también pueden sufrir algunas enfermedades específicas. Según la veterinaria, estas son las más comunes:

"Las patologías oculares más frecuentes son el glaucoma, las cataratas, la atrofia progresiva de retina (APR) y la distrofia corneal". Causan dolor, inflamación, disminución de la visión y pueden generar ceguera. Son hereditarias y pueden tratarse con cirugía en casos avanzados.

También son propensos a sufrir displasia de cadera, una malformación genética de la articulación que provoca fricción anormal entre el fémur y el acetábulo. Por eso, se recomienda controlar atentamente la salud articular y muscular.

Pueden padecer deficiencia de zinc, un problema genético que afecta la absorción adecuada de este mineral. Provoca lesiones cutáneas, como pérdida de pelo, escamas, costras, enrojecimiento, picazón y despigmentación, especialmente en el hocico, los párpados y las almohadillas de las patas.

Además, son propensos a sufrir hipotiroidismo, trastornos neurológicos, epilepsia idiopática y, sobre todo, la enfermedad de Von Willebrand, un trastorno de la coagulación. Estos problemas requieren diagnóstico veterinario específico y chequeos regulares.