Antonio Rodríguez González, veterinario, revela cómo cuidar a un hurón en invierno: "Hay que alojarlos al exterior"

Ante la llegada de la estación fría, el veterinario Antonio Rodríguez González recomienda tener mucho cuidado con el manejo y el hábitat de los hurones. "El contacto con las bajas temperaturas no solo es beneficioso, sino una estación muy interesante y necesaria para estos animales".

El experto indica que necesitan el frío y el invierno para su bienestar. "Siempre recomendamos que los alojéis lo más al exterior posible".

Esta exposición es vital, ya que el hurón "debe ser consciente de que entra en una temperatura invernal desfavorable", un factor clave para que se desencadenen cambios metabólicos esenciales.

Aumentar de peso

La principal adaptación biológica que experimenta el hurón es la preparación para la escasez natural del invierno. El veterinario explica que, durante el otoño, veremos que el hurón "empieza a comer más de la cuenta y cambiar su pelaje".

Además, hay que tener en cuenta que, en esta estación, los hurones pueden aumentar de peso con facilidad. Este cambio es un fenómeno que no debe asustar al dueño, siempre que se mantenga dentro de límites saludables.

"No cambian de tamaño, pero suben de peso. Su pelaje se hace más denso". Sufre muchos cambios morfológicos, y por esto necesita estar en contacto con el invierno, siempre con un cobijo adecuado. "Es una época dura".

Para facilitar esta ganancia de peso y apoyar el cambio de pelo, González recomienda mejorar la alimentación. "Deben aumentar sus niveles de grasa para aumentar el peso".

El mejor método para lograrlo es el uso de ácidos grasos esenciales. "El aceite de Cunit es una opción muy popular entre los hurones y que es muy calórico".

La luz natural

Una recomendación crítica tiene que ver con la exposición a la luz. Los hurones, originarios del turón europeo, tienen que percibir de un modo evidente el fotoperíodo, es decir, las horas de luz.

"Para su correcto mecanismo fisiológico, las horas de sol son imprescindibles", afirma González. Estos animales necesitan activar las hormonas sexuales en función de la estación del año.

González advierte que es contraproducente que "los hurones se crean que están siempre en primavera", ya que esto provocaría que sus "hormonas sexuales van a estar siempre activadas".

La jaula

Para el alojamiento exterior, el veterinario sugiere que la jaula sea "cuanto más grande mejor". La base debe tener al menos "entre 80 centímetros a un metro de larga", y puede ser "un metro de alta".

Dado que a los hurones "les encanta trepar", se aconseja el uso de jaulas altas con varios pisos, donde se pueden colgar hamacas. "Es particularmente útil usarlas en invierno para que pueda refugiarse allí dentro".

Una alternativa excelente son los "túneles de conejo", que son "excepcionales también para los hurones" y pueden llenarse con paja para permitirles rascar y morder.

Respecto a la protección contra el frío, el experto tranquiliza a los dueños afirmando que los hurones tienen el mejor abrigo del mundo puesto encima. "La clave es estimularles para que echen su propio pelo y fabriquen su propio abrigo".

Si las temperaturas son extremas, deben tener lugares para cobijarse. Además, el mejor truco para generar calor es que vivan varios hurones juntos porque los hurones entre ellos se van a dar calor.

Obstrucciones intestinales

"Los materiales que elegimos para la cama y el abrigo son de seguridad vital", explica. El sustrato de cama recomendado es el sweet dreams, un material de papel que jamás va a dar problemas intestinales.

El especialista pide mucho cuidado con las telas y ropa. "Su sistema digestivo no es capaz de digerir la fibra, y deshacer el textil sintético. Va a funcionar como un cuerpo extraño, provocando un problema de obstrucción".

En su lugar, es preferible utilizar materiales naturales: "papel, madera, cartón, cosas que el animal no pueda romper o que pueda digerir perfectamente en el estómago".