Aída, educadora canina, revela por qué tu perro lleva cosas en la boca al verte llegar a casa: "Está gestionando la situación"

"Si tu perro trae cosas en la boca cuando llegas a casa, no es que quiera jugar contigo, no te lo está enseñando, no te está pidiendo que se lo quites, ni que le persigas" explica Aída, veterinaria y etóloga y educadora canina, en un vídeo de Instagram.

"Simplemente, es su forma de gestionar la situación", afirma. Este gesto, que muchas veces malinterpretamos como una invitación a jugar, es, en realidad, una necesidad básica de su organismo.

La educadora canina desvela el significado profundo de una conducta muy habitual en los perros, a menudo malinterpretada por sus dueños: la necesidad de llevar objetos en la boca.

Este gesto, que muchos confunden con una invitación a jugar o un intento de mostrar un objeto, es en realidad una estrategia crucial de gestión emocional.

Gestión emocional

La experta es enfática al corregir la percepción popular sobre este comportamiento, especialmente cuando ocurre al momento de la llegada de sus dueños a casa.

Si un perro aparece con un objeto, no quiere jugar contigo. En cambio, este acto es la forma que tiene el animal de "gestionar la situación". Los perros que experimentan alegría, nervios o excitación, explica la fuente, "necesitan canalizar las fuerzas de alguna manera y portar algo en la boca les ayuda a hacerlo sin desbordarse".

El sistema parasimpático

A nivel emocional y fisiológico, el gesto tiene un gran sentido, según la educadora. El acto físico de morder, sujetar o cargar con algo activa el sistema parasimpático que se encarga de calmar el cuerpo y bajar pulsaciones.

Esta necesidad de autorregulación se manifiesta en diversos contextos. Por ejemplo, la educadora señala que esta es la razón por la que "muchos perros cogen un peluche, una cuerda o incluso su manta y la sacan cuando llegas a casa o cuando pasa algo que les emociona".

En la calle

Además, esta estrategia no se limita al hogar. Es posible observar perros en la calle que pasean más tranquilos cuando llevan un palo o un juguete en la boca.

"Es su manera de gestionar el entorno o incluso de sobrellevar una situación que puede que no me esté gustando del todo".

Ante esta revelación, la especialista ofrece una recomendación clara para los dueños: "este gesto no es una invitación a jugar. No hay que quitarle el juguete, ni perseguir a nuestro perro".

Cuando el perro sostiene un objeto, lo que está haciendo es "utilizando una estrategia de regulación" para calmarse y manejar la intensidad de sus propias emociones.