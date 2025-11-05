El vídeo que desvela qué hacen los gatos de noche: "Sus ojos pueden captar luz y sonidos imperceptibles"

Cuando el sol baja y las energías se anulan, los humanos descansan en sus camas, mientras que los felinos salen a pasear sus fuerzas por la casa. Cuando cae la noche, su comportamiento cambia y comienza su propio ritual.

Los gatos tienen instintos ancestrales: conservan hábitos de caza y exploran. Actividades que sus antepasados practicaban durante las horas de poca luz.

¿Alguna vez te has preguntado qué hace tu gato mientras duermes? El canal de YouTube Mundo Michi invita a los dueños de mascotas a sumergirse en el fascinante mundo nocturno de los felinos.

Animales crepusculares

Según el vídeo, la clave para entender el comportamiento de estos animales radica en su naturaleza biológica. Aunque se suele pensar que son nocturnos, en realidad son animales crepusculares.

Los momentos de mayor actividad ocurren en dos franjas horarias específicas: al amanecer y al atardecer. El vídeo explica que, al caer la noche, los sentidos del gato se agudizan notablemente.

Esta hipersensibilidad les permite desenvolverse perfectamente en la oscuridad. La narradora detalla que "sus ojos pueden captar la más mínima luz" y sus oídos "detectan sonidos imperceptibles para nosotros".

Gracias a estas capacidades sensoriales, los gatos pueden llevar a cabo sus actividades esenciales en la oscuridad, que incluyen explorar, cazar y jugar.

Una doble ventaja

Este patrón de actividad está profundamente arraigado en su historia evolutiva. El comportamiento nocturno y crepuscular es una manifestación de sus costumbres pasadas.

En la naturaleza, ser activos de noche les proporcionaba una doble ventaja: les permitía cazar con mayor eficiencia y, simultáneamente, evitar a los depredadores. A pesar de vivir en entornos domésticos modernos, el vídeo subraya que su biología sigue guiando sus actividades nocturnas.

Consejos prácticos

Para aquellos propietarios que lidian con gatos que "parece tener una energía inagotable en la noche", el canal ofrece recomendaciones prácticas para manejar y regular este exceso de actividad.

Se sugiere establecer una rutina de juego durante el día para ayudar a regular su actividad. Esto sirve para que desgaste su energía antes de dormir y ajuste sus horarios de juego.

Adicionalmente, es fundamental asegurarse de que el felino tenga un ambiente seguro y cómodo para descansar. La noche es un momento en que, aunque compartimos el mismo hogar, la naturaleza salvaje de los gatos sale a la luz.

Entender lo que hacen nos permite acercarnos a su verdadera naturaleza. Adaptarnos también a sus ritmos ancestrales permite mantener una convivencia armoniosa.