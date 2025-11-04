Frank, el armadillo adoptado por un refugio de animales en California: "Es capaz de alcanzar 48 kilómetros por hora"

Frank no es un armadillo común. Es la estrella de la organización sin fines de lucro Animal Tracks, un centro de sanación para diversas especies ubicado en el sur de California.

"Nunca había visto otro armadillo", comenta Stacy, organizadora de la asociación, en un vídeo de YouTube. La historia de Frank es singular: ha enamorado a muchos voluntarios y ha encontrado un lugar de paz.

Frank llegó a Animal Tracks desde una instalación que tenía demasiados machos. No podían sostener la población creciente de esa especie, así que el equipo de Animal Tracks lo acogió con cuidado y cariño.

El aireador de la naturaleza

"Fuimos muy afortunados de recibirlo". A pesar de su adorable apariencia, Frank cumple una función vital en la naturaleza: "es el aireador del mundo natural".

Al igual que otros animales, como las tuzas y las marmotas, los armadillos airean el suelo y ayudan a regenerar las praderas después de grandes migraciones. "Frank tiene un trabajo muy importante en la naturaleza", enfatiza Stacy.

Además de ser un aireador, también es descrito como un arquitecto, un solucionado de problemas y una especie clave. Sus madrigueras abandonadas ofrecen refugio a otros animales: "las lechuzas de madriguera se apoderan de ellas, lo que significa que sus familias sobrevivirán gracias a Frank".

Frank también es un corredor sorprendente, capaz de alcanzar hasta 30 millas por hora. Tiene una rutina flexible: si se le pregunta qué quiere hacer, a veces sale a correr, da un par de vueltas por la instalación y luego se acuesta a dormir una siesta.

Un experto en balones

Como nació en cautiverio, sus cuidadores siempre han buscado formas divertidas de mantenerlo ocupado. Al principio, cavaba en su amplio corral al aire libre, pero pronto parecía aburrirse, así que empezaron a ofrecerle juguetes.

Su juguete favorito, sin duda, fue un balón que alguien arrojó a su casa. Desde entonces, desarrolló un amor innato por el deporte. Sin embargo, esta afición tiene un costo considerable para el centro.

"Ahora tenemos un presupuesto real para sus pelotas, porque revienta unas siete a la semana. De hecho, creo que ese es su objetivo: ver cuántas puede destruir", comenta Stacy.

Después de su siesta, Frank suele salir a jugar a la pelota durante una hora. Cuando se cansa, simplemente cava un hoyo y vuelve a acostarse.

Colores y emociones

Frank es un armadillo amarillo, aunque puede tornarse rosado en los bordes. "Esta característica lo hace parecer un anillo de humor viviente", cuenta Stacy, divertida.

Este cambio de color ocurre cuando se siente agresivo o emocionado. "Es bastante fácil leerlo". Su caparazón no es suave: se siente como un manto espeso hecho de queratina, el mismo material que compone las uñas humanas.

Además, tiene pelos muy ásperos por toda la espalda, que actúan como sensores y le indican lo que sucede detrás de él, ya sea el viento o una presencia sigilosa.

En cuanto a sus habilidades de supervivencia, los armadillos han desarrollado la capacidad de contener la respiración para cruzar masas de agua y escapar de los depredadores. Frank puede hacerlo durante seis minutos.

Si no logra alcanzar la superficie a tiempo, tiene una técnica sorprendente: puede tragar agua en sus intestinos, convirtiéndolos en "flotadores gigantes" que le permiten mantenerse a flote como un pequeño barco.

Una personalidad antisocial

El armadillo reside en una casa que incluye un sótano para conservar el calor, una piscina y un "apartamento" que lo mantiene abrigado por la noche. Es un individuo con horarios muy definidos. "Parece un macho solitario con un carácter gruñón que solo busca divertirse lo más posible en la vida".

Si alguien no le agrada, lo demuestra resoplando. Stacy cuenta que no le interesa en absoluto entablar nuevas relaciones con personas que no respetan su rutina.

Su falta de interés se extiende incluso a la vida romántica. "Aunque puede juntarse con una hembra linda para casarse, inmediatamente anula el matrimonio y se va a jugar al baloncesto", concluye Stacy.