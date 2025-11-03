Anna Cruz, experta en equitación, revela cuánto cuesta mantener un caballo: "Hasta 7.500 euros al año"

¿Sabías cuánto vale mantener un caballo todo un año entero? Anna Cruz, creadora de contenido para redes sociales, lo explica detalladamente en un vídeo de Instagram.

"Los gastos van mucho más allá del coste inicial de compra", explica al principio. Aunque poseer un caballo representa una pasión y un sueño para muchas personas, implica también una inversión económica significativa y constante que va mucho más allá del precio de adquisición inicial.

"El coste anual total ronda los 7.565 euros", afirma Cruz. Alojamiento, atención veterinaria, herradura, comida, y otros servicios son precios que pueden variar dependiendo de muchos factores. En este artículo vamos a desglosar el precio anual de cada prestación principal.

El pupilaje

El primer y más fundamental coste es el pupilaje (pensión), que cubre el alojamiento y la alimentación básica. Según Cruz, el precio depende de la hípica, pero normalmente oscila entre los 375 y 400 euros.

"Este coste mensual esencial incluye también la limpieza de las cuadras y al año saldrían 4.800 euros", detalla la creadora de contenido.

A este gasto se suman los costes de mantenimiento físico periódico. "La herradura es un servicio que suele oscilar entre 90, 100 y 120 euros cada dos meses". Requiere un cambio periódico, pero es un coste fijo de 600 euros anuales.

Veterinarios

En cuanto a los veterinarios, como para cada animal, depende de cada especie. Si el caballo goza de buena salud, los únicos gastos necesarios serían las vacunas y la desparasitación, que suelen costar en torno a los 600 euros al año.

Otro pilar económico indispensable es el seguro. "Todos los caballos tienen que tener un seguro de responsabilidad civil si salen de la hípica", explica.

Además, la mayoría de los propietarios optan por un seguro más completo, dado que "todos sabemos lo caro que es un caballo como para que le pase algo". Un seguro básico anual cuesta 775 euros.

Desgrasante de pelo y golosinas

El cuidado y la estética también representan una partida importante. Se incluye una variedad de productos de limpieza y cuidado, como "la grasa que utilizamos para hidratarle los cascos", desengrasantes de pelo y golosinas.

Cruz estima un gasto anual considerable en este rubro de 540 euros. Por último, se nomina el esquilado. "Si este servicio lo realiza un profesional, suele costar entre 120 euros más o menos, quizás un poquito más cada vez que vienen".

Dado que en su caso lo realizan habitualmente dos veces al año, el coste anual asociado al esquilado también se convierte en una cifra significativa de 250 euros.