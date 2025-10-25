Israel Pérez Asín, veterinario, alerta sobre las picaduras de abejas: "Observa a tu mascota durante 2 horas"

"Las picaduras de abeja en perros suelen parecer inofensivas. Pero en algunos casos, pueden provocar reacciones graves que requieren atención urgente", afirma el veterinario Israel Pérez Asín en un vídeo de Instagram.

Como a los humanos, el cuerpo animal reacciona a la picadura por el veneno inyectado. En la mayoría de los casos, esta causa dolor, hinchazón e irritación local. Pero, es importante reconocer cuando es una emergencia real y que hacer, paso a paso.

Las zonas afectadas

Para reconocer una picadura de abeja, es importante saber que las zonas más afectadas suelen ser la boca, la lengua, el hocico o las patas. El perro no reconoce a la abeja como animal potencialmente peligroso, sino que muchas veces, para él es un juego.

Como con las moscas, los perros se acercan y juegan, intentan morderlas y cogerlas sin ningún sentido de protección. La picadura puede causar desde una irritación leve hasta una emergencia veterinaria grave, dependiendo de la sensibilidad del animal y del lugar de la herida.

En la mayoría de los casos, se puede reconocer por una hinchazón localizada, un enrojecimiento. Esta causa dolor o picor y a veces se ve el aguijón clavado. Estos síntomas suelen concentrarse en el área afectada y pueden durar algunas horas. Si el perro fue picado en el hocico, labios o zonas con poca protección de pelo, el dolor e inflamación pueden ser más notables.

Cómo actuar

Los primeros minutos son claves. "Retira el aguijón si lo ves, con una tarjeta o pinza, sin apretar, para no inyectar más veneno". Además, aplica frío local. Debería ser suficiente un hielo envuelto en una toalla durante 10-15 minutos para bajar la inflamación.

Es importante evitar que el perro se rasque o lama la zona. "Observa a tu mascota durante 1-2 horas por si aparece reacción alérgica".

En algunos perros, especialmente aquellos con alergias, la picadura puede desencadenar una reacción anafiláctica, una respuesta alérgica muy severa que pone en peligro la vida.

Los síntomas incluyen urticaria, vómitos, dificultad respiratoria, debilidad, colapso o convulsiones. Ante cualquiera de estos signos, se debe acudir al veterinario inmediatamente.

Shock anafiláctico

Además, una hinchazón que se extiende rápidamente, el vómito, la diarrea, un babeo excesivo, junto con debilidad, temblores o pérdida de conciencia, son más alertas graves. "Estos síntomas pueden indicar un shock anafiláctico, y en ese caso cada minuto cuenta", afirma Asín.

La buena noticia es que se puede prevenir. Evita paseos por zonas con muchas flores en primavera y verano. No dejes que tu perro juegue con insectos y si ya ha tenido una reacción alérgica antes, consulta con tu veterinario: algunos perros deben llevar tratamiento de emergencia.

"No todas las picaduras son peligrosas, pero algunas pueden matar si no actúas rápido. Tener claro qué hacer puede literalmente salvarle la vida a tu perro", concluye el veterinario.