Un veterinario revela el signo silencioso de la depresión felina: "Es esencial garantizar su calidad de vida"

Aunque los gatos tienen fama de independientes, en realidad son animales sociales y sensibles a los cambios. Pocos se imaginan que estos pequeños felinos pueden experimentar algo tan humano como la depresión.

Expertos en comportamiento animal advierten que la depresión felina es un trastorno real, que puede surgir tras un cambio de entorno, la pérdida de un compañero o periodos prolongados de soledad.

Entender estos síntomas es esencial para garantizar su calidad de vida. En un vídeo de YouTube, el veterinario Dr. Jason King ofrece una guía crucial sobre cómo identificar la depresión en los gatos.

Una naturaleza reservada

King, de la Washington Family Veterinary Clinic, destaca que la tarea de detectar la depresión en los felinos es particularmente difícil dada su naturaleza reservada. "No son como los perros que son muy interactivos. Son más solitarios".

Sin embargo, este trastorno, aunque poco visible, afecta cada vez a más gatos domésticos. Mudanzas, la llegada de un nuevo bebé o la pérdida de un ser querido pueden sumirlos en un profundo abatimiento.

La conducta habitual de un gato puede confundirse con la depresión. En su estado normal y relajado, los felinos están sentados y relajados. "Generalmente, cuando un gato está deprimido, es porque algo está pasando con ellos, una enfermedad o algún problema".

Signos claves

El veterinario enfatiza que la falta de interacción es un indicio fundamental. Un gato que está deprimido exhibirá una marcada pasividad.

El Dr. King advierte específicamente que un gato deprimido tiene síntomas específicos, aunque ambiguos. "Si está padeciendo de una depresión no jugará contigo, no se enfadará. A medida que los estimulas, no reaccionarán a tu estímulo".

La eliminación inadecuada

Otro signo significativo, y a menudo el más perturbador para los dueños, es el cambio en los hábitos de eliminación. El doctor se refirió a esto como "marcaje". "Cuando un gato empieza a orinar en los lugares equivocados de la casa".

Si el felino ha caído en depresión debido a algún problema subyacente, "empezaría a orinar y defecar en lugares anormales". La clave para los dueños preocupados es observar los patrones de conducta.

El Dr. King concluye que si hay algo mal con la mascota, generalmente se va a reflejar en un cambio de actitud. "Esas son las pocas cosas que analizaríamos si crees que tu gato está deprimido".