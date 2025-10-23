La nueva ley que incorpora el respeto por los seres vivos en la educación: "Nunca se había hablado así de los animales"

El sistema educativo español ha incorporado por primera vez en su historia los derechos y el bienestar de los animales en sus fines y currículos obligatorios. La Ley LOMLOE 7/2023.

"Este avance se enfrenta ahora a una dura batalla política tras ser cercenado por varias comunidades autónomas", afirma Chema Lera, maestro y activista por los derechos de los animales en Proda.

Este cambio representa un reconocimiento de un avance social fundamental: el de los animales como seres sintientes. "Si bien la educación suele ir 30 años por detrás de la sociedad, esta vez la ley ha recogido este progreso".

Un nuevo sistema

Una de las inclusiones más significativas se encuentra en los fines de la ley, donde el respeto hacia los derechos de los animales forma parte, por primera vez en la historia del país, de los objetivos de una normativa educativa.

Este espíritu debe permear todo el sistema. El perfil de salida, al finalizar la escolarización obligatoria (de primero de primaria a cuarto de la ESO), establece que el alumnado debe adquirir una "actitud responsable a partir de la toma de conciencia del maltrato animal".

La presencia de estos temas se extiende por todas las etapas educativas. Durante la educación Infantil, la ley exige que se hable del cuidado y protección del medio ambiente y de los animales y del respeto hacia la naturaleza de los seres vivos.

En la educación Primaria, existe un objetivo concreto: conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.

Temas como el maltrato animal y su prevención deben abordarse en asignaturas como Conocimiento del Medio Natural y Social, Educación Física y Educación en valores físicos éticos. "Nunca jamás una ley educativa había hablado de los animales como ahora".

Empatía y respeto

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se incluye el objetivo de valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la empatía y el respeto hacia los animales.

Además, la asignatura de Biología y Geología debe introducir el concepto de Wangel, de una sola salud. "Es fundamental para comprender que nosotros no estamos solos en el mundo, que no debemos ser tan sumamente egoístas".

Aunque no es educación obligatoria, en el bachillerato también se han recogido aspectos como las grandes cuestiones éticas de los derechos de los animales. "No teníamos absolutamente nada antes y ahora tenemos todo. Esto es para celebrarlo".

El lado oscuro

A pesar de que la inclusión de estos contenidos es obligatoria y debe estar reflejado en los libros de texto, ciertas comunidades autónomas han eliminado o "cercenado" estos contenidos, algunas veces hasta en un 99%.

"Comunidades de diferentes signos políticos como Madrid, Valencia, La Rioja, Aragón y Galicia han actuado de esta manera, a pesar de que la ley establece que un Real Decreto no se transforma, no se interpreta, no se elimina una parte, no se borra, no se resume, se pone tal cual".

Asturias y Cantabria son ejemplos de comunidades que sí han implementado el decreto correctamente. "Estamos en tiempos, tiempos duros donde se está luchando para revertir todo esto", concluye Lera.