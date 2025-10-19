Un veterinario revela el mejor fármaco para desparasitar a tu gato: "Es fundamental repetir el tratamiento cada 6 meses"

"Es extremadamente importante desparasitar a tu gato", afirma el veterinario Manuel Manzano en un vídeo de YouTube. Es una parte fundamental del bienestar de los gatos, ya que los parásitos internos y externos pueden afectar gravemente su salud.

A través de un control adecuado, es posible prevenir enfermedades, mejorar su calidad de vida y proteger también la salud de las personas que viven con ellos.

Aunque muchos felinos parecen sanos, los parásitos pueden estar presentes sin mostrar síntomas evidentes. "Es fundamental realizar la primera desparasitación entre las 6 y las 16 semanas de vida".

Aunque Manzano reconoce que el costo del tratamiento es accesible, la regularidad es clave, especialmente para animales de alto riesgo.

Hay muchos gatos que demuestran una gran tendencia a parasitarse, como los que entran y salen frecuentemente del hogar habitual. Para estos casos, se recomienda desparasitar dos veces al año, es decir, cada seis meses.

Los fármacos más recomendados

Manzano divide los parásitos internos en dos grandes familias: los gusanos planos y los redondos. Según él, estos son los fármacos más utilizados, incluyendo recomendaciones específicas y declaraciones sobre sus componentes clave.

El primero es el Panacur (Fenbendasol). Este producto está destinado a combatir gusanos redondos y planos, e incluso aquellos que afectan el pulmón del gato, responsables de "patología respiratoria". Además, el Drontal Cat (Bayer) es uno de los más recomendados por el veterinario.

Su eficacia reside en el Praziquantel, la molécula que, a juicio del experto, "mejor funciona para el tratamiento de las tenias," y Pirantel, que actúa frente a los gusanos redondos.

El Droncit Injection (Bayer) es un producto "muy exclusivo para el tratamiento de la tenía", ya que contiene solamente Praziquantel. El veterinario subraya que esta enfermedad es un problema a tener muy en cuenta. Según el experto, la Bayer es posiblemente la mejor empresa antiparasitaria que hay en el mundo.

Más allá del Drontal Cat, ofrece el Frontline Spot On. Este producto se aplica en gotita en la cruz. "Sin embargo, el problema es que solo contiene Praziquantel, por lo que desparasita única y exclusivamente contra la tenía".

El Stronghold (Zoetis/Ex Pfizer) está formulado a base de Selamectina. Fue destacado por el experto como posiblemente el mejor. "No solo porque se aplica contra los parásitos intestinales, sino porque es un producto bueno para todos".

Aunque actúa principalmente contra gusanos redondos, su gran ventaja es que también previene las infecciones por pulgas, dermatitis y garrapatas.

"Protege al animal frente a los más importantes parásitos internos y a una buena parte de los más frecuentes internos, como es el caso de la tenía". Por último, también destaca el Milbemax.

"Este compuesto contiene Milbencina Oxima, un antiparasitario muy bueno, y eficaz frente a los gusanos redondos". Además del indispensable Praziquantel, indicado para los problemas de gusanos planos.

Las formas de aplicación

El veterinario explica que existen varias vías para administrar los desparasitantes. Las opciones tradicionales incluyen los medicamentos en pasta oral (que suelen ser bien tolerados por los gatos) y las pastillas.

No obstante, las últimas tendencias en tratamientos han introducido los productos en pipeta spot-on, los cuales se aplican "en la cruz". El uso de estos instrumentos representa un avance práctico, ya que no hace falta bañar al gato ni nada.

"Así se evita el riesgo de que el animal se lame e ingiere el producto, siendo tóxico". Estos tratamientos tópicos atraviesan la piel y logran desparasitar internamente al felino. Además, suelen ofrecer una eficacia adicional para pulga y garrapata.