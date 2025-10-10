Cristina Bécares, abogada, sobre la iniciativa para el futuro de las colonias felinas: "Muchas veces, la policía no sabe qué hacer"

"Necesitamos mejorar la situación de los gatos callejeros", afirma Cristina Bécares, abogada y miembro de Intercids, Operadores Jurídicos por los Animales. "Muchos ayuntamientos no saben cómo gestionar las colonias".

Su responsabilidad sobre los gatos que viven en la calle está prevista desde el año 1985 con la Ley Reguladora de Bases Locales 7/2023. La gestión se lleva a cabo a través de asociaciones que tienen marcos o convenios de colaboración con los ayuntamientos.

"Por esto se ha creado un protocolo para unificar el criterio para todos los ayuntamientos de Cataluña". Esta iniciativa es una propuesta de la Generalitat de Cataluña. Se trata del protocolo "las felinas", una nueva iniciativa para la elaboración del futuro Protocolo de Gestión de Colonias Felinas.

Se sometió a exposición pública para que cualquier persona o entidad pudiera presentar propuestas en diferentes ejes de trabajo. El Intercids ha remitido diversas propuestas destinadas a mejorar la convivencia entre los gatos comunitarios y la ciudadanía.

Una estrategia de formación

"El bienestar de los gatos comunitarios debe ser un eje central de cualquier estrategia". Por ello, recomienda prestar atención no solo a la alimentación, sino también a la limpieza de los puntos de comida y agua, y al mantenimiento regular de las zonas donde habitan. Por esto, el foco de la propuesta está en la formación y acreditación.

La Generalitat solicitó propuestas sobre la acreditación obligatoria y la formación necesaria no solo para policías locales y personal técnico, sino también para las personas que actúan como cuidadoras de las colonias.

"La función de estos agentes no debe limitarse al control, sino que también deben actuar como mediadores y garantes de una gestión coherente, ética y eficaz de las colonias felinas".

Esta formación sería apta para las personas que cumplan con estos requisitos:

Ser mayores de edad.

Con residencia o vinculación con el municipio donde van a actuar.

Con conocimientos sobre los procedimientos sancionadores en el ámbito de maltrato animal y los procedimientos penales en cuanto a delitos contra animales.

Deben realizar una formación específica y mínima en bienestar animal y salud pública.

Deben tener nociones básicas de comportamiento felino, identificación, detección de enfermedades y primeros auxilios básicos.

"Este curso enseñará cómo funciona el registro y comunicación de datos, censo, gestión de conflictos vecinales, pequeñas estrategias de mediación y sensibilización". También se incluye el conocimiento del marco legal vigente, para que la persona cuidadora sepa qué normativa la respalda.

La policía local

Cristina señaló que la propuesta busca que la policía local y el personal técnico tengan un papel activo y estén formados en gestión de colonias. La formación mínima propuesta incluye conocimiento del marco normativo aplicable y las competencias en cada ámbito.

"En muchas ocasiones, la policía no sabe qué puede o debe hacer". Además, presenta una diferenciación de las tipologías de gatos para saber cómo actuar en cada situación, protocolos de actuación en capturas, traslados y denuncias.

Una colonia de gatos.

Para el personal técnico, se requieren fundamentos básicos sobre impacto ambiental y biodiversidad, para que puedan tener herramientas sobre la ubicación de las colonias.

Desde Intercids se propone que todos ellos tengan nociones sobre mediación comunitaria para solucionar problemáticas que pueden surgir de conflictos.

El método CER

El documento presentado pone el acento en la correcta aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) como base para el control ético de las poblaciones felinas.

La abogada señala que cada ejemplar debe contar con un registro clínico individual y estar identificado mediante microchip antes de su reintroducción en el entorno donde fue capturado.

Por esto, es fundamental realizar un seguimiento del animal durante las 72 horas posteriores a la cirugía para garantizar una recuperación adecuada.

Para reforzar la gestión, se propone un sistema de doble registro: asignar a cada colonia un código del Registro General de Animales de Compañía (ANICOM) y otro de carácter municipal. Esto facilitaría la organización en áreas donde existen varios grupos felinos.

"Hay que mantener los censos actualizados y revisarlos de forma periódica". De este modo, los datos obtenidos sirven de base fiable para las políticas públicas sobre bienestar animal.