Un turista español no da crédito a lo que encuentra en una isla en Japón: "Es el único lugar con 120 gatos y 20 humanos"

Aoshima, una pequeña extensión de tierra en Japón, ha trascendido la categoría de simple aldea pesquera para convertirse en un fenómeno mundial. Ahora es la Isla de los gatos.

"Es el único lugar en el mundo donde, de manera figurada, los gatos dominan a los humanos", afirma David, responsable de turismo, en un vídeo de YouTube.

El equilibrio demográfico

La situación actual en Aoshima es inaudita. "Las estadísticas pintan un cuadro fascinante del dominio felino", cuenta el joven experto.

La isla alberga aproximadamente 120 gatos, mientras que la población de residentes humanos se ha reducido a tan solo 20 individuos.

Esta proporción establece una dramática relación de 6 gatos por cada ser humano. Los felinos, que en principio fueron simples invitados, se han adueñado del territorio.

La historia de su llegada

La presencia de los gatos no fue un capricho, sino una necesidad práctica ligada a la vida marítima. Su introducción se remonta a la época en que Aoshima era un centro de actividad pesquera.

"Los felinos fueron traídos originalmente a la isla para controlar a los ratones que representaban una plaga en los barcos de pesca". Tras cumplir su misión como controladores de roedores, los gatos se multiplicaron y su presencia se consolidó hasta el punto de que hoy dominan el paisaje.

Una serenidad limitada

A pesar de su fama, Aoshima mantiene un ambiente de tranquilidad. El destino es altamente popular entre los amantes de los gatos, quienes buscan experimentar de primera mano esta singular convivencia.

Sin embargo, la isla no se ha adaptado a las comodidades del turismo masivo. No cuenta con hoteles ni tiendas, obligando a los visitantes a ser autosuficientes y traer sus propios suministros.

La accesibilidad se logra a través de un ferry que parte desde Nagama. Con un enfoque claro en la conservación de la atmósfera local, el número de turistas que pueden visitar Aoshima está estrictamente limitado.

"Es una medida implementada para preservar la serenidad que define este peculiar santuario felino". Si eres un amante de estos animales, este destino tiene que estar desde luego en tu lista de viajes.