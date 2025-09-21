El veterinario Andrés Santiago aconseja el mejor snack natural para perros: "Está repleto de colágeno; les encanta"

En los últimos años, cada vez más personas buscan alimentar a sus perros de manera más saludable y natural. Se priorizan opciones que no solo sean apetitosas sino también beneficiosas para su salud general.

El universo de los snacks para perros ha evolucionado, alejándose poco a poco de productos industriales llenos de conservantes, saborizantes artificiales y subproductos de baja calidad. Actualmente, existe un creciente interés por premiar y cuidar a las mascotas con alternativas más puras.

Optar por productos naturales no es una moda pasajera, sino una tendencia basada en el conocimiento y la experiencia de cuidadores, veterinarios y amantes de los animales. En un vídeo de Instagram, el veterinario Andrés Santiago aconseja los mejores snacks naturales para nuestros perros.

Estas alternativas ofrecen mucho más que placer gustativo. Proporcionan nutrientes esenciales, favorecen la higiene dental, estimulan el comportamiento natural de masticación y ayudan a evitar hábitos poco saludables derivados del aburrimiento o la ansiedad.

Tráquea de vaca

"La tráquea de vaca está repleta de colágeno. Es natural y les encanta", afirma el veterinario. Este snack es ideal para mantener las articulaciones de tu perro en buen estado gracias a su aporte de colágeno y cartílago. Además, su textura crujiente les resulta irresistible y contribuye a ejercitar la mandíbula.

La pezuña de vaca es un clásico entre los mordedores naturales. "La pezuña de vaca sirve de mordedor. Les ayuda a limpiar los dientes, son naturales y no les hacen daño".

Sirve como entretenimiento duradero y seguro, ya que, al ser completamente natural, no contiene aditivos ni conservantes. Fortalece las encías y reduce el sarro.

Rabos de vaca

"Los rabos de vacas es un snack natural con muchísimos beneficios". Se trata de un masticable muy nutritivo, rico en proteínas y bajo en grasas.

Estimula la masticación prolongada, calma el estrés y contribuye a la higiene bucal. No hay nada negativo en dárselo, por lo que es perfecto para complementar la dieta natural de un perro.

Boquerones deshidratados

"Sabéis que soy un loco del omega-3 y todo el rato os lo estoy recomendando". Los boquerones son una excelente fuente de grasas saludables que benefician el pelo, la piel y la función cardiovascular de los perros.

También aportan vitaminas y minerales naturales de manera equilibrada. Que mejor forma de darles omega-3 que con unas chuches como estas, que además son ligeras, sabrosas y fáciles de digerir.

Beneficios

Fortalecen dientes y encías.

Ayudan a mantener las articulaciones saludables.

Reducen el estrés mediante la masticación.

Son una gran fuente de proteínas, vitaminas y minerales.

No incorporan químicos, conservantes ni ingredientes artificiales.

Incluir este tipo de snacks en la rutina de tu perro no solo significa darle un premio, sino también cuidar de su salud y bienestar con opciones simples, naturales y sobre todo seguras.