Por qué no hay que viajar con tu mascota en el maletero: "Esa zona absorbe toda la fuerza del golpe; puede costarle la vida"

Viajar con nuestras mascotas en el coche es algo habitual para muchas personas. Una visita al veterinario, unas vacaciones en familia o incluso una simple escapada al campo.

Sin embargo, en esa rutina solemos pasar por alto un detalle crucial: la seguridad del animal durante el trayecto. Muchas veces, por comodidad o costumbre, se opta por colocar al perro en el maletero.

Pensamos que allí irá más cómodo, tranquilo o que es un buen lugar para mantener el coche ordenado. Pero lo que parece una decisión inocente puede convertirse en una trampa mortal en caso de accidente.

Proteger a un ser vivo

Juan José, mecánico fundador de Talleres Ebenezer y creador de la marca BNZRACE, lo explica con crudeza. "Meter a tu mascota en el maletero del coche puede costarle la vida", afirma en un vídeo de Instagram.

En un choque trasero, el impacto convierte esa zona en una especie de "sándwich" que absorbe toda la fuerza del golpe. El perro quedaría, entonces, atrapado y aplastado.

Mientras el coche circula sin incidentes, puede parecer que la mascota viaja tranquila y sin problemas en el maletero.

Sin embargo, basta un golpe por detrás para que la situación cambie radicalmente. Es inevitable pensar en lo terrible que sería perder a un animal querido por no colocarlo en el lugar adecuado del vehículo.

Por eso, entender por qué no debes llevar a tu perro en el maletero no es solo una cuestión técnica o de normativa, sino un acto de amor y responsabilidad hacia tu compañero de vida.

La alternativa más segura

El experto recomienda siempre ubicar al animal lo más adelantado posible dentro del habitáculo. Los asientos traseros ofrecen mucha más protección que el maletero porque, en caso de accidente, están más cubiertos y diseñados para absorber mejor la energía del impacto.

Colocar al perro en la parte trasera con un arnés especial o un transportín correctamente asegurado no solo protege al animal. También previene que pueda salir despedido y poner en peligro al resto de los pasajeros.

Una cuestión de responsabilidad

Viajar con nuestra mascota no debería ser solo una cuestión de comodidad, sino de seguridad y responsabilidad. Así como usamos cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil para proteger a las personas, debemos garantizar también la integridad de nuestros animales de compañía.

Nunca subestimes los peligros de llevar a tu perro en el maletero. Puedes evitar un accidente fatal siguiendo la recomendación más sencilla: transportarlo siempre en una zona más protegida, como los asientos traseros.