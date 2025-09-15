Tres recetas caseras de los veterinarios para perros: "Previenen enfermedades graves a largo plazo"

"Los organismos de nuestros perros y gatos no están diseñados para comer alimentos altamente procesados", afirman los veterinarios de Mascota feliz. "Por el contrario, alcanzan la plenitud y la salud cuando los alimentamos de forma natural, fresca y sin conservantes ni aditivos".

Según ellos, no existe en el mercado nada más nocivo para su salud que los snacks procesados con los que solemos premiarlos. Además, hoy en día tratar una enfermedad de una de estas mascotas puede llegar a costar alrededor de 1.000 euros.

Por eso, si queremos evitar que nuestras mascotas presenten alguna enfermedad grave a largo plazo, debemos aprender a elegir los alimentos correctos. Como dueños responsables, tenemos en nuestras manos la salud de nuestros compañeros animales.

"Es aquí donde la cocina casera cobra relevancia: no solo es más saludable, sino también más económica y variada". Con su formación nutritiva, los expertos ofrecen tres recetas caseras para perros.

Fáciles de elaborar, nutritivas y que no requieren horno. Pensadas para cuidar a tu mascota desde adentro hacia afuera.

Pollo con arroz y verduras

El pollo con arroz es sin duda la receta más habitual dentro de la comida casera para perros. Para elaborarla, necesitas arroz integral, pollo picado, zanahorias y una patata.

Opcionalmente, puedes añadir un poco de espinacas o brócoli para enriquecerla. Primero, lava y corta las verduras en trozos pequeños y ponlas a cocer junto al pollo en una olla con agua durante unos 30 o 45 minutos.

En otra olla, cocina el arroz siguiendo las indicaciones del envase. Una vez que ambos estén listos, escúrrelos y deja que se enfríen.

Finalmente, mezcla la carne, las verduras y el arroz en un mismo recipiente. Obtendrás un plato balanceado, muy fácil de digerir y perfecto para perros de todas las edades.

Croquetas de carne

Si quieres una receta diferente y divertida, puedes preparar croquetas de carne de ternera. Para ello, utiliza carne molida de ternera, un huevo, una rebanada de pan integral humedecida en un poco de leche vegetal y, si lo deseas, un poco de queso bajo en grasa.

Añade zanahoria rallada y una pizca de tomillo y romero para darle un toque especial. Mezcla todo en un bol hasta integrar bien los ingredientes y luego forma bolitas pequeñas con la masa.

Un perro comiendo comida casera. Istock

Coloca las croquetas en una bandeja y hornea durante unos 20 minutos hasta que estén bien cocidas. Deja que se enfríen y estarán listas para servirlas. Además, puedes guardar las que sobren en la nevera durante un par de días o incluso congelarlas para tener siempre a mano una opción casera y sabrosa.

Guiso de verduras con carne

Por último, el guiso de verduras con carne es una receta muy completa que combina proteínas y vitaminas. Necesitarás arroz integral, carne de pavo o pollo, espinacas frescas, zanahorias, calabacín y un puñado de guisantes.

Comienza cociendo el arroz durante unos 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto, lava y corta las verduras en pequeños trozos. En otra olla, sofríe la carne con un chorrito de aceite de oliva hasta que esté dorada y, a continuación, añade las verduras.

Cocínalo todo junto unos minutos y después mezcla con el arroz ya cocido. Deja que se enfríe antes de ofrecérselo a tu perro. Además de ser un plato nutritivo, resulta muy completo y energético, ideal para perros activos.

Estas tres recetas son opciones fáciles de preparar y muy saludables. Aportan proteínas, vitaminas y fibra a la dieta de tu mascota. Recuerda siempre adaptar la cantidad a su peso, tamaño y nivel de actividad, y consultar con un veterinario si deseas introducir cambios definitivos en su alimentación.