Laura Sancho, fundadora de DogAventure, centro de ocio para perros: "Queremos que vivan aventuras únicas"

Laura Sancho, fundadora de DogAventure, centro de ocio para perros, con su mascota. Laura Sancho

La historia de DogAdventure no empezó en la montaña ni en un río. Nació en una peluquería canina. Allí trabajaba Laura Sancho (Madrid, 1989), su fundadora.

Antes había sido auxiliar de veterinaria. Pero, en ese contacto diario con los animales, descubrió algo que no esperaba. "Lo que más me importaba no era solo la salud física de los perros, sino también su bienestar emocional", cuenta Sancho en una entrevista con Mascotario.

Ese descubrimiento cambió su rumbo. Se formó como adiestradora. Estudió el enfoque cognitivo-emocional. Leyó, investigó, observó. Aprendió que para educar a un perro hace falta algo de intuición, pero también protocolos claros. "El don no siempre está", admite.

Con sus clientes, esta educadora detectó una pregunta que se repetía una y otra vez. Cuando las conductas problemáticas estaban corregidas, los dueños inquirían: "¿Y ahora qué?".

La respuesta se transformó en una idea. Y esta, en un proyecto. Sancho lo había vivido ya con sus propios perros: actividades, ocio compartido, disfrute en la naturaleza. ¿Por qué no ofrecer eso a todos?

Fue así como, en abril de 2024, después de meses de prueba, nació oficialmente Dog Adventure.

El perro como protagonista

La filosofía de la empresa es clara: el perro es la estrella. No hay actividad que no ponga primero su bienestar. Todo se hace en positivo, con refuerzo y respeto.

Laura lo resume en una máxima sencilla: "Si la mascota disfruta, la persona también; si el perro no disfruta, la persona tampoco". El objetivo es doble: que el animal se sienta comprendido y que el tutor aprenda a leer sus necesidades.

La compañía de DogAventure de viaje por la playa. Laura Sancho

Aventuras para dos

El catálogo de Dog Adventure es tan variado como innovador. Hay deportes acuáticos, con kayak y paddle surf, donde los perros pasan antes por un taller de adaptación al agua.

También hay espacios de calma, como el baño de estrellas. Esta experiencia combina relajación guiada para personas y técnicas de calma para perros, todo en compañía de expertos.

No faltan las actividades extremas, como el curso de supervivencia en montaña, en el que humano y animal aprenden a apoyarse mutuamente. O las rutas con raquetas de nieve, y hasta yincanas pensadas para estimular el vínculo entre ambos.

También hay paseos culturales por varias ciudades españolas. Durante este free tour canino, Sancho cuenta historias sobre el papel del perro en la sociedad.

Seguridad ante todo

Cada aventura comienza antes de la actividad. La educadora revisa formularios, evalúa a los perros y decide quién puede participar.

No acepta casos de miedos severos ni situaciones que puedan alterar al grupo. El bienestar colectivo es lo primero.

Un grupo de personas con sus perros haciendo un free tour de DogAventure. Laura Sancho

En sus talleres la acompañan dos aliados imprescindibles: su labrador y su mestizo. Son perros figurantes, modelos que ayudan a los demás a gestionar miedos y aprender a comunicarse. "Ellos son parte esencial del proyecto".

Una iniciativa en expansión

Dog Adventure crece. Las reservas se llenan cada vez más rápido. Laura viaja por toda España con sus actividades. Lleva aventuras, talleres y formación a quienes buscan otra forma de relacionarse con sus perros.

Al final, lo que queda es la satisfacción. "La gente termina superfeliz. Me dicen: ‘no me imaginaba estar haciendo esto con mi perro’". Y detrás de cada experiencia, Sancho sonríe, porque sabe que no se trata solo de ocio. Es vínculo, confianza y respeto.