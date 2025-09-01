Inma Campano (33 años) se sincera sobre Luna, su perra enferma y compañera de vida: "Lucharé por ella hasta el final"

La creadora de contenido sevillana Inma Campano, conocida por su participación en Gran Hermano y La isla de las tentaciones, ha conmovido a sus seguidores con un emotivo testimonio publicado en Instagram.

En un extenso vídeo, la joven de 28 años se abre en canal para relatar la historia de Luna, su perra y compañera inseparable, que atraviesa un delicado estado de salud. "Hoy, después de todo lo que hemos vivido, solo sé que lucharé por ella hasta el final", confiesa al inicio del post.

Inma comienza su relato revelando que nunca había tenido perro, aunque desde pequeña sentía una gran afinidad por los animales. "Siempre me han encantado, pero yo decía que si algún día llegaba a tener uno, sería un perro que realmente lo necesitara", explica.

Ese momento llegó de forma inesperada con Luna. La perra no fue recogida de la calle ni apareció abandonada por azar. Vivía con una familia en el campo, pero, según cuenta la joven, su situación era insostenible: "La tenían en un estado tan terrible… que la estaban dejando morir".

Aunque al principio se resistieron a entregársela, argumentando que la perra iba a fallecer igualmente, Inma no se dio por vencida.

Finalmente logró llevársela a casa. "Ese día no adopté un perro, rescaté una vida que desgraciadamente nadie estaba dispuesto a salvar", afirma con rotundidad.

Desde entonces, ambas emprendieron un camino compartido de recuperación y aprendizaje. "Las dos crecimos juntas… a las dos nos fue creciendo el pelo a la vez, y a la vez fuimos sanando, cambiando, aprendiendo", recuerda.

Tras superar aquel primer periodo de cuidados, la vida volvió a ponerlas a prueba. Luna fue diagnosticada de erliquia, una enfermedad transmitida por garrapatas que ha terminado afectando gravemente a sus riñones.

Campano relata cómo cada día se convierte en una batalla: ingresos veterinarios, tratamientos costosos y atenciones constantes que han modificado por completo su rutina.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, se mantiene firme en su decisión de seguir luchando por su compañera: "Quiero que entendáis que no solo es mi perra, es mi compañera de vida".

La sevillana reconoce que no todo el mundo comprende su entrega incondicional. "La gente no entiende por qué sigo luchando tanto por su vida, por qué peleo cada día desde que le diagnosticaron esta nueva enfermedad", señala.

En el vídeo, asegura haber escuchado comentarios dolorosos: "Es solo una perra", "tantísimo dinero por una perra" o incluso "has dejado tu vida por tu perra". Críticas que, lejos de debilitarla, refuerzan su postura.

Para Inma, la verdadera felicidad no radica en lo material, sino en el amor y en los vínculos que dan sentido a la vida. "Ojalá esas personas comprendieran que lo material no es nada, que lo único que importa de verdad es el amor", defiende.

Más allá de los diagnósticos médicos, Inma pone el acento en lo que ha significado Luna en su vida. "Mi vida era vacía hasta que ella llegó", confiesa.

El vínculo que comparte con su perra va más allá de la relación entre dueña y mascota: es una unión vital que la ha acompañado en sus procesos de crecimiento personal. "Solo sé que ella es el amor de mi vida, y lucharé por ella hasta el final", afirma con firmeza.