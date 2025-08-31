Un GPS para tu mascota: la solución infalible para evitar que se pierda y lo mejor de todo, por solo 49 euros

Todo dueño de mascota sabe lo angustiante que puede ser perderla y no saber dónde se encuentra. Un momento de descuido, una puerta abierta o la curiosidad de un gato explorador pueden convertirse en horas de preocupación y búsqueda desesperada.

Para combatir esta incertidumbre, la tecnología ha desarrollado soluciones efectivas que permiten localizar a nuestros animales en tiempo real.

Entre ellas destaca el Tractive GPS, un dispositivo ligero, preciso y asequible que permite mantener siempre localizada a tu mascota, desde solo 49 euros.

Collar inteligente para gatos. Tractive.

Concretamente se trata de un rastreador especialmente diseñado para gatos. Con apenas 25 gramos de peso, se coloca cómodamente en el collar y es apto para felinos a partir de 3 kg.

Gracias a su conexión a través de la red móvil, permite conocer en todo momento la ubicación exacta de tu gato, sin importar la distancia. Su diseño resistente al agua asegura que el dispositivo funcione incluso cuando la mascota se aventure al exterior bajo lluvia o charcos.

Más allá de la simple localización, este dispositivo ofrece funciones avanzadas de monitoreo. Permite establecer geocercas o zonas seguras, de manera que el propietario reciba alertas si el gato sale de la zona delimitada.

Además, registra la actividad diaria, los patrones de sueño y el nivel de ejercicio, ofreciendo una visión completa de la salud y bienestar del animal. Para ello, solo se requiere cargar completamente el dispositivo, descargar la aplicación en el móvil, crear una cuenta y activar el rastreador.

Diseño y elegancia

Pero eso no es todo, este producto no solo funciona como un rastreador, sino que se integra perfectamente al día a día de tu mascota, funcionando prácticamente como una correa tecnológica.

Al colocarse en el collar, permite mantener controlada la ubicación de tu gato en todo momento, de manera discreta y sin interferir en su libertad de movimiento. Esto lo convierte en una solución práctica para dueños preocupados por la seguridad de sus animales, especialmente en exteriores o entornos desconocidos.

Además, el dispositivo está disponible en varios colores, lo que permite adaptarlo al estilo de tu mascota o combinarlo con otros accesorios.

Esta variedad no solo aporta un toque de personalización, sino que también facilita identificar a tu gato o perro si convive con otros animales. La combinación de funcionalidad y estética convierte al Tractive GPS en un accesorio completo, seguro y versátil para cualquier dueño.

Otras opciones

No obstante, este no es el único producto apto para localizar a nuestras mascotas. Tractive también ofrece modelos diseñados para perros, como el Tractive GPS Dog XL (69 euros), pensado para animales de mayor tamaño.

Este dispositivo incluye las mismas funciones que el modelo mencionado anteriormente: seguimiento en tiempo real, geocercas, monitoreo de actividad y alertas instantáneas. Esto permite a los dueños de perros y gatos mantener controladas a todas sus mascotas desde la misma plataforma.