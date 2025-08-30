Nerea Figueruelo, educadora canina: "Te invitamos al taller gratuito para aprender a pasear con tu perro sin dramas"

Salir a pasear con un perro debería ser un momento de disfrute y conexión entre mascota y dueño, pero para muchas familias se ha convertido en una fuente de estrés.

Perros que tiran de la correa, ladran a otros animales o reaccionan de manera agresiva ante estímulos cotidianos pueden hacer que un paseo se transforme en una experiencia frustrante.

Esta situación, además de afectar la relación con la mascota, puede provocar ansiedad en los dueños e incluso limitar su vida social o sus rutinas diarias.

Consciente de este problema, la Escuela Canina Nadog ha organizado un taller online gratuito que busca ofrecer soluciones prácticas y eficaces para mejorar la convivencia durante los paseos.

La educadora canina Nerea Figueruelo, referente del centro, explica en el canal oficial de la escuela que el taller está pensado para quienes sienten que la conducta de su perro les supera.

"Si quieres pasar de esto a esto, quédate en este vídeo porque voy a contarte algo que te interesa y mucho", afirma Nerea, resaltando que la reactividad canina no tiene por qué convertirse en un obstáculo insalvable.

La experta reconoce que muchos dueños se sienten abrumados: "Que te haga no querer salir a pasear con él, incluso que ni siquiera sepas cómo tienes que actuar o qué hacer para que deje de ladrar".

Según Nerea, es habitual que los propietarios recurran a métodos tradicionales como premios, castigos o gritos, con resultados nulos e incluso contraproducentes.

Frente a estas dificultades, la educadora propone una alternativa eficaz y accesible: una metodología desarrollada por la propia escuela. "En este vídeo te voy a contar algo que sí que te va a funcionar totalmente, gratuita y que podrás aplicar desde el minuto uno", asegura.

El taller se celebrará el 10 de septiembre a las 19:00 horas y estará centrado en tres claves fundamentales para un paseo sin dramas, que permitirán a los dueños comprender mejor a sus perros y aplicar estrategias efectivas desde el primer día.

Pero lo mejor de todo es que la inscripción es gratuita. Eso sí, hay que tener en cuenta que las plazas son limitadas, por lo que la escuela recomienda apuntarse cuanto antes para no quedarse fuera.

Además de aprender técnicas concretas de adiestramiento, los participantes podrán resolver dudas en directo con Nerea y su equipo, compartiendo experiencias con otros dueños que enfrentan retos similares.

La propuesta de Nadog no solo busca mejorar la conducta de los perros, sino también fortalecer el vínculo entre mascotas y propietarios, haciendo que los paseos sean momentos de disfrute y confianza mutua.