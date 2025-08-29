Un veterinario revela la clave infalible para saber si tu gato te echa de menos: "También puede ser un acto de marcaje"

"¿Llegas a casa del trabajo y te encuentras a tu gato durmiendo en tu cama?", plantea un veterinario en un vídeo publicado por el canal ExpertoAnimal, especializado en bienestar y comportamiento animal.

La escena resulta muy común para quienes conviven con un felino y, lejos de ser un simple capricho, responde a motivos emocionales, territoriales e incluso de salud.

En la grabación, el especialista desgrana algunas razones principales que explican esta conducta y ofrece pautas para quienes quieran modificarla sin perjudicar al animal.

Vídeo explicativo sobre gatos

La primera explicación está relacionada con el olfato. "Aunque no lo creas, tu cama conserva tu olor durante horas, incluso después de que te hayas ido. Ese aroma le resulta familiar y reconfortante a tu gato porque lo asocia directamente contigo", explica el veterinario.

Por ello, tu cama se convierte en un refugio seguro en tu ausencia. Si prefieres que no la utilice, una opción es colocarle una manta o camita impregnada con tu olor en un rincón tranquilo, de forma que empiece a asociar ese nuevo espacio con la misma sensación de calma.

La comodidad y el calor

No es ningún secreto: la cama suele ser el lugar más confortable de la casa. Suavidad, mullidez y temperatura agradable la convierten en el lugar perfecto para un buen descanso. "Si detecta que tu cama es el sitio más cómodo para dormir, volverá una y otra vez", señalan desde el canal.

La alternativa pasa por ofrecerle opciones igual de atractivas: camas elevadas, mantas térmicas o cajas con telas suaves situadas en lugares estratégicos.

No obstante, este simple gesto también puede interpretarse como una forma de marcar territorio. Al tumbarse, el gato libera feromonas que mezclan su olor con el tuyo. "Dormir en tu cama también puede ser un acto de marcaje", añade el especialista.

En este sentido, y si quieres evitarlo, el veterinario apunta que conviene mantener la puerta cerrada cuando no estés en casa y, además, asegurarte de que tu felino cuenta con recursos propios como rascadores, estanterías o superficies elevadas.

Ansiedad por separación

Asimismo, algunos gatos desarrollan un vínculo tan fuerte con sus cuidadores que, al quedarse solos, experimentan ansiedad. Dormir en tu cama puede ser una forma de calmarse. Este comportamiento suele ir acompañado de maullidos excesivos, destrozos o alteraciones en la alimentación.

Más que impedirle subir a la cama, el consejo de los especialistas es trabajar la causa emocional. Jugar con él antes de salir, enriquecer su entorno o recurrir a feromonas sintéticas puede ayudar. En los casos más graves, lo recomendable es consultar con un etólogo felino.

Aunque se repite a menudo que los gatos son independientes, la realidad es que también establecen fuertes lazos afectivos.

Dormir en tu cama cuando no estás puede ser simplemente una manera de demostrarte que te echa de menos. "Si no supone un problema para ti, puedes dejarlo tal cual", manifiesta.

Posibles problemas de salud

Pero eso no es todo, en otros casos, el motivo puede estar relacionado con trastornos del sueño o enfermedades como el hipertiroidismo felino, que altera el metabolismo y provoca inquietud nocturna.

Si observas que tu gato está demasiado activo por la noche y busca tu cama para descansar durante el día, lo recomendable es acudir al veterinario para descartar una causa clínica.