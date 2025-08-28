Mercadona vende el mejor snack dental para favorecer la higiene de tu perro: disponible por solo 1,75 euros

No hay lugar a dudas que la preocupación por la salud bucodental de los perros ha crecido en los últimos años. Según veterinarios, el sarro y la placa no solo afectan a la estética y al mal aliento, sino que pueden derivar en problemas más serios como gingivitis o pérdida dental.

Ante este panorama, cadenas de supermercados como Mercadona han apostado por incorporar productos específicos dentro de su gama para mascotas. Uno de los más populares es el Stick Dental perro adulto con menta, dirigido a razas medianas y grandes.

Mercadona comercializa este snack dental bajo su marca blanca Compy, con un precio que ronda los 1,75 euros por paquete de 208 gramos, lo que equivale a unos 8,41 euros por kilo.

Stick dental. Mercadona.

Desde que se incorporó al surtido habitual, el producto se ha mantenido dentro de una franja económica, pensada para que los dueños de mascotas puedan incluirlo en la rutina diaria de sus perros sin que suponga un gasto excesivo.

Esta relación calidad-precio lo ha convertido en uno de los favoritos entre quienes buscan una solución práctica para mejorar la higiene bucal de sus animales.

El stick dental se elabora principalmente a base de cereales, verduras, fibras vegetales, menta y sustancias minerales. Esta combinación ofrece una textura firme que favorece la masticación y potencia el arrastre mecánico de la placa.

Por su parte, el añadido de menta aporta un frescor extra para combatir el mal aliento, uno de los problemas más habituales en perros adultos.

En cuanto a los componentes analíticos, la fórmula incluye un 18 % de proteínas, un 2,5 % de grasa, otro 3 % de fibra bruta, así como un 6,5 % de materia inorgánica y un 20 % de humedad. También incorpora Vitamina D3 y antioxidantes, que ayudan a reforzar la salud general del perro.

El Stick Dental Compy con menta está diseñado para cumplir varias funciones. En primer lugar, favorece la limpieza dental gracias a su forma y textura, que actúan con un "efecto cepillado" al masticar. Esto ayuda a reducir la acumulación de placa y sarro, principales responsables de las enfermedades periodontales en perros adultos.

Asimismo, también aporta un refrescante sabor a menta, pensado para mejorar el aliento del animal, un detalle muy valorado por los dueños.

Además, se trata de un producto que puede utilizarse como premio o recompensa durante el adiestramiento, facilitando así su integración en la rutina diaria sin que el perro lo perciba como una obligación.

Recomendaciones de uso

La propia marca recomienda ofrecer el stick como un snack complementario a la alimentación principal, y no como sustituto de esta.

Para razas medianas y grandes, el consumo habitual recomendado es de una o dos unidades al día, siempre bajo supervisión y con agua fresca a disposición del animal. Su administración debe verse como un refuerzo en la higiene, pero no como la única medida de cuidado bucodental.

No obstante, en este sentido conviene señalar que, aunque este tipo de productos ayudan de forma eficaz a retrasar la aparición de sarro, los veterinarios insisten en que no reemplazan al cepillado dental con productos específicos para perros ni a las limpiezas profesionales.

La mejor estrategia es combinar el uso de snacks dentales como los Compy con una rutina de higiene más completa. De esta manera, se logra un equilibrio entre prevención diaria y cuidado profundo.