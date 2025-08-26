Un veterinario da la clave para gatificar tu casa pequeña: "Debe tener al menos dos ambientes diferenciados o un baño grande"

"Para asegurar el bienestar de un gato en un espacio pequeño, no debes preocuparte, ya que convivir con un gato en un piso diminuto no es incompatible con su felicidad", explica el veterinario Carlos Gutiérrez en un vídeo de YouTube.

Durante años se ha extendido la creencia de que los felinos necesitan grandes extensiones de territorio para estar felices, como si en su naturaleza fuese obligatorio recorrer jardines, patios o amplios apartamentos.

Sin embargo, la realidad es distinta: lo que realmente determina la calidad de vida de un gato doméstico no son los metros cuadrados de la vivienda, sino la manera en la que está organizada.

Con un tono cercano y práctico, el especialista desmonta mitos y ofrece consejos sencillos que confirman que, incluso en un apartamento reducido, es posible construir un entorno rico en estímulos, seguro y cómodo para cualquier felino.

"Los gatos se conforman con muy poquito espacio -asegura-, lo importante es cómo se lo prepares". Desde zonas diferenciadas para comer y descansar, hasta el aprovechamiento de las alturas o la instalación de hamacas en ventanas.

Con un poco de creatividad y paciencia es posible transformar un lugar limitado en un auténtico paraíso gatuno. El veterinario propone seis ejes fundamentales para que un felino disfrute de un apartamento o piso pequeño.

Diferentes zonas

"Tu casa debería tener al menos dos ambientes diferenciados, como un dormitorio y una zona común, o bien un baño grande con ventana, que pueda ser una zona hábil para el gato", explica.

Crear diferentes zonas y compartimentar el espacio es clave. Quienes viven en un loft abierto pueden crear compartimentos con cajas tipo escondite o permitir el acceso a armarios, ofreciendo lugares donde el gato pueda perder de vista a su dueño y descansar.

Un ejemplo es una amiga del veterinario, Paula, que en un piso no muy grande tiene una zona donde sus tres gatos pueden esconderse y estar a su aire.

Arenero y comedero

"A los gatos no les gusta hacer sus necesidades en el mismo sitio donde comen", subraya Gutiérrez. El arenero, mejor en el baño; los comederos, en la cocina; y las áreas de juego y descanso, en el resto de la vivienda.

Si no hay espacio para tanto, se recomienda usar bandejas cubiertas para reducir olores y mantener la separación física. "El resto de la casa puede ser su zona de descanso".

El espacio en altura

A los gatos les encanta observar desde arriba. Colocar baldas a distintas alturas o instalar rascadores tipo árbol con plataformas ayuda a crear un área de entretenimiento vertical.

"Esta idea es excelente para gatos jóvenes, aunque los mayores pueden no adaptarse tan bien si les duelen las articulaciones".

Hamacas acopladas

Mirar hacia fuera es uno de los pasatiempos favoritos de los felinos. "Les encanta ver cómo viene y va la gente y los pajaritos que vuelan". Es una buena opción comprar una hamaca acoplada a la ventana, fáciles de montar y no requieren obras.

"Puede convertirse en una zona de descanso y observación", indica el veterinario. Se advierte sobre el cuidado con el sol directo en ciertas épocas del año y que la ventana debe tener siempre con la mosquitera para evitar accidentes, como el llamado "síndrome del gato paracaidista".

Los dueños deben aceptar que el gato es tan dueño del espacio como tú. No hay que enfadarse si de noche se activa y corretea, pues se trata de un comportamiento natural.

En pisos pequeños, el juego cobra más importancia. El veterinario anima a improvisar juguetes caseros, colgantes o túneles, e incluso montar pequeños "parques de atracciones felinos" para mantener al animal activo y entretenido.