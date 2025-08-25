Una educadora felina da la clave para mejorar la vida de tu gato sénior: "De esta manera, vivirá más de 20 años"

El proceso de envejecimiento en gatos es una etapa natural y, si bien llega con desafíos, también puede afrontarse con medidas de prevención y cuidado consciente.

"Con los años nuestros felinos pueden necesitar más atención y cuidados especiales para asegurarnos de que disfruten de una vejez larga, feliz y sobre todo saludable", afirma la educadora felina, Paula Calvo, en un vídeo de YouTube.

Esta etapa es la más delicada, ya que la energía se reduce y las condiciones físicas empeoran. Como para nosotros, es totalmente normal percibir en nuestro felino un cambio drástico.

La educadora felina ayuda a orientar a las familias que conviven con gatos mayores sobre cómo asegurarles bienestar, salud y felicidad en sus años dorados.

"Si sigues estos consejos, tu gato mayor podrá disfrutar de muchos más años llenos de felicidad y salud. Seguramente 20 o, incluso, más", afirma.

Herramienta de prevención

La primera recomendación práctica se centra en la nutrición. Con la edad, cambian sus requisitos energéticos y digestivos. Según Calvo, "es natural que a medida que envejecen, sus necesidades cambien y hemos de ser conscientes de ello".

Por ello, aconseja una dieta rica en proteínas de alta calidad que favorezca la preservación de la masa muscular. En casos de problemas de movilidad o artrosis, los suplementos como la glucosamina y la condroitina pueden resultar útiles.

"No dudes en hablar con tu veterinaria sobre estos suplementos". Resalta la importancia de vigilar el peso del gato, ya que el sobrepeso es un factor de riesgo para enfermedades crónicas.

Estimulación cognitiva

Lejos de caer en la inactividad, los felinos sénior necesitan rutinas suaves de ejercicio y juegos diarios. Calvo recomienda partidas cortas pero constantes con juguetes interactivos, pelotas o rompecabezas para estimular tanto el cuerpo como la mente.

"Dedica tiempo a jugar con tu gato todos los días", afirma la educadora. Este tipo de actividades ayudan a ralentizar el deterioro cognitivo, mantienen la agilidad y refuerzan el vínculo humano-felino, elemento vital en esta etapa de la vida.

La clave es la prevención

La educadora enfatiza el papel central de la medicina preventiva. "La prevención es clave, aquí te explico qué revisar mínimo anualmente", destaca en el v´deo. Entre los chequeos indispensables se incluyen una revisión dental, renal y cardíaca.

Calvo aclara que "es fundamental llevarlo a tu veterinaria al menos una vez al año para un chequeo completo, o que venga a casa para evitarle estrés".

Dentro de los exámenes básicos, los más urgentes son los de órganos vitales, ya que un chequeo regular de la función renal y del corazón es fundamental para detectar a tiempo posibles afecciones.

Adaptaciones en el hogar

El entorno también juega un papel determinante. Los gatos mayores agradecen espacios pensados para que su día a día sea más cómodo y seguro. "Asegúrate de que tenga un lugar cómodo para descansar", aconseja Calvo.

Además, recomienda añadir facilidades de acceso: "Considera agregar rampas o escaleras pequeñas para ayudarlo a que pueda acceder más fácilmente".

Detalles como camas suaves en sitios tranquilos, bandejas de arena accesibles y un ambiente estable sin cambios bruscos contribuyen a reducir estrés y favorecer el descanso.

"Recuerda que la clave para una vejez saludable en tu gato es una combinación de buena alimentación, ejercicio regular, atención veterinaria y un lugar adaptado a sus necesidades".