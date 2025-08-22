Piscina, kayak y cata de vino: estos son los mejores planes para hacer con tu perro este fin de semana

El fin de semana es la oportunidad perfecta para desconectar de la rutina y compartir momentos especiales con tu perro. En España, cada vez existen más espacios, actividades y rincones pet friendly que hacen posible vivir aventuras juntos.

Durante los próximos días, localidades como Castellón de la Plana, Ampuriabrava y Álava incluirán en sus agendas culturales eventos, rutas e iniciativas para disfrutar de un buen fin de semana junto con nuestros perritos. Aquí te dejamos algunas ideas para pasarlo en grande con tu mejor amigo de cuatro patas.

Gos Aventura

¿Buscas un plan acuático y refrescante? El Resort Animal Gos Aventura en Castellón de la Plana dispone de una piscina de más de 650 m², diseñada especialmente para la diversión y el juego de los perros y sus familias.

El recinto permanece abierto de junio a septiembre y admite perros de todas las razas, incluidas las catalogadas como PPP. En este oasis canino, los perros pueden nadar, correr y socializar en un entorno seguro y controlado.

Ideal para combatir el calor y disfrutar de una tarde diferente en compañía de tu fiel amigo. Recuerda consultar disponibilidad y reservar antes de ir, ya que la popularidad de la piscina suele ser alta y los cupos limitados.

Un tour en Kayak

¡Aventuras acuáticas en la Costa Brava! En Empuriabrava puedes alquilar un kayak doble y explorar los canales fluviales junto a tu perro. Esta actividad es segura, divertida y perfecta para quienes buscan algo diferente.

Recuerda colocar una toalla en el kayak para la comodidad de tu mascota, ponerle un chaleco salvavidas canino y evitar las horas de más calor. Ten siempre preparada una correa flotante por si tu perro decide saltar al agua a darse un chapuzón.

Un perro en kayak con una chica. Istock

Elige la hora de la mañana o la tarde para mayor frescura y confort. El plan es flexible, sin horario fijo ni necesidad de reserva previa, aunque siempre es mejor llamar antes para confirmar condiciones según la temporada y las normativas locales.

Enoturismo 'pet friendly'

Si prefieres algo tranquilo y eres amante del vino, en la provincia de Álava tienes la opción de disfrutar de una cata de vinos con tu perro.

Algunas bodegas y hoteles, como Bodega Javier San Pedro Ortega, Bodega Lozano y el Hotel Marqués de Riscal, permiten el acceso de mascotas y ofrecen experiencias de enoturismo adaptadas.

Revisa siempre la disponibilidad antes de desplazarte y pregunta acerca de las políticas específicas para mascotas, posibles suplementos y normativa interna.

Un perro sentado encima de una chica, durante una cata de vinos. Istock

Es una oportunidad perfecta para recorrer el paisaje vitivinícola del País Vasco y disfrutar de la cultura local sin separarte de tu compañero de cuatro patas. Esta propuesta es flexible y puedes realizarla cuando quieras, adaptándola a tus propios horarios y preferencias.