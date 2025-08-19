Una protectora canina de Galicia lamenta los daños tras los incendios: "Solo pudimos prepararnos para lo peor"

Galicia, al igual que gran parte de la Península, atraviesa una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años.

Las altas temperaturas y la sequía prolongada han convertido el norte de España en una auténtica crisis ambiental, con llamas que se extienden a gran velocidad y obligan a evacuar pueblos enteros, así como a poner en peligro la vida de animales domésticos y salvajes.

En este contexto, la protectora canina gallega Teluma’s Dream ha relatado una situación límite que casi termina en tragedia para los perros que alberga en su perrera de A Rúa.

"Lo que se vivió ayer fue un auténtico infierno. Desde la semana pasada vivimos en un horno… y no hablamos solo de las altas temperaturas, sino de los incendios que no dan tregua", cuentan desde la organización.

La situación se complicó aún más cuando la carretera de acceso a la perrera quedó cortada y los operarios no pudieron llegar para garantizar la seguridad de los animales. Las imágenes de la zona en llamas que circulaban por redes sociales aumentaron la angustia.

"La desesperación fue enorme: no vivíamos allí y solo podíamos prepararnos desde la distancia para lo peor. Contactamos con varias asociaciones que se ofrecieron a ayudar", explican.

Finalmente, gracias a la intervención de la Guardia Civil y de operarios voluntarios, se pudo acceder a la perrera. Los trabajadores comprobaron que, aunque el terreno circundante había sido arrasado por las llamas, los perros estaban ilesos. Sin embargo, la calma fue breve: "El fuego es traicionero y la situación empeoró en cuestión de minutos", relatan.

Gracias a la rápida movilización de vecinos, voluntarios y organizaciones colaboradoras, los 40 perros pudieron ser evacuados y trasladados a una finca cercana, evitando lo que hubiera sido una tragedia.

"Los perros están a salvo. Algunos inhalaron humo y otros se lastimaron al intentar escapar, pero teniendo en cuenta lo que pasaron, están bien y es un milagro", señalan desde Teluma’s Dream.

La finca funciona como refugio temporal, pero la situación sigue siendo crítica. La protectora mantiene actualmente a once perros en residencias y ha recibido a otros dos, enfrentándose a unos gastos que van en aumento.

Precisamente, y teniendo en cuenta la situación, los responsables de la organización hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana, tanto en forma de acogida temporal de animales como de aportaciones económicas. "Cualquier ayuda, por pequeña que sea, marca la diferencia. Gracias", concluyen.

Los incendios que siguen activos en gran parte de la Península evidencian la vulnerabilidad de los animales ante catástrofes naturales y subrayan la importancia del compromiso ciudadano.

Sin la rápida reacción de voluntarios y asociaciones, los 40 perros de Teluma’s Dream probablemente no habrían sobrevivido.