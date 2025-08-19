Los incendios, que en las últimas semanas han golpeado diversas zonas de España, han dejado tras de sí un paisaje devastado de cenizas, viviendas afectadas y un balance trágico también para los animales.

Animales de compañía, salvajes, granja o animales de producción, entre otros, quedaron atrapados en las llamas, y en muchos casos no fue posible rescatarlos a tiempo.



En un incendio cada minuto cuenta y en situaciones como estas, la prioridad inmediata se suele centrar en la evacuación de las personas, lo que hace que los animales queden especialmente expuestos si no existe un plan previo de actuación.

Cómo prevenir pérdidas de animales en incendios

Mochila de emergencia: preparar documentación, transportín, correas, agua y

algo de alimento.

algo de alimento. Identificación: los veterinarios recuerdan que contar con microchip o sistemas

de identificación es esencial para recuperar a los animales si logran escapar.

de identificación es esencial para recuperar a los animales si logran escapar. Planes de evacuación: localizar de antemano refugios o alojamientos que

admitan animales puede marcar la diferencia.

admitan animales puede marcar la diferencia. Entrenamiento: acostumbrar a los animales a entrar en transportines o

vehículos de manera rápida reduce el riesgo en emergencias.

Cuando no se puede evitar la pérdida

Cuando no es posible evitar la pérdida, las consecuencias económicas y emocionales son enormes. En explotaciones ganaderas, además del daño sentimental, la desaparición de los animales implica la pérdida del medio de vida de muchas familias.

En el caso de los animales de compañía, se trata de un impacto emocional difícil de calcular, que en algunos seguros empieza a reconocerse incluso en términos de indemnización.



En estos casos, los seguros suelen contemplar coberturas por pérdida de animales, tanto de compañía como de producción. No obstante, es fundamental acreditar el daño. Aquí entra en juego la labor del perito veterinario, figura clave para certificar de manera técnica y objetiva lo ocurrido.

Un informe pericial veterinario permite detallar las circunstancias del siniestro, el número de animales afectados, su valor económico y, en el caso de animales de compañía, incluso el valor afectivo reconocido en algunas pólizas.

Este documento es el que respalda la reclamación ante la aseguradora y evita que el propietario se

enfrente en solitario a un proceso complejo.



Recomendaciones para reclamar al seguro

Notificar el siniestro de inmediato a la compañía. Reunir toda la documentación disponible: póliza, facturas, cartillas sanitarias

o de producción. Solicitar un informe pericial veterinario para acreditar la magnitud de la

pérdida. Guardar pruebas fotográficas o testificales que refuercen la reclamación.

El drama de Tres Cantos vuelve a recordarnos que, ante el fuego, la prevención y la preparación son vitales, y que tras el desastre contar con asesoramiento especializado es la única vía para mitigar parte de las pérdidas.

El fuego no espera. Tener un plan para tus animales es tan importante como tenerlo para tu familia.



En este contexto, desde Perivet podemos ayudarte a reclamar las pérdidas sufridas gracias a la elaboración de un informe pericial veterinario, riguroso y especializado, que respalde tu reclamación frente a la aseguradora y defienda tus derechos como propietario.

*** Jose Antonio Allande es director veterinario en Perivet.