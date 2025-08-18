Andrea Núñez (32), diseñadora de moda perruna: "Aunque los productos son veganos, están probados por mi perro"

El auge del veganismo no solo ha transformado la alimentación humana, sino que también está revolucionando la forma en que cuidamos y vestimos a nuestras mascotas.

Cada vez más dueños conscientes optan por productos veganos para sus perros, desde alimentos hasta accesorios, con el firme compromiso de garantizar bienestar sin causar daño a otros animales.

"Soy vegana y no le veo sentido trabajar con materiales que no lo sean", afirma Andrea Núñez (Ciudad del México, 1993), cofundadora de una marca de moda perruna de lujo. "Tampoco me parece coherente dedicarme al bienestar de mi animal causándole dolor a otro".

Todos los productos de Nina Woof son 100% libre de cualquier ingrediente que pueda venir de un animal o derivado, sostenibles y de calidad. Núñez tiene una conexión personal con su mascota que influyó en la creación de la marca.

Un hueco en la industria

"Aquí nos reímos porque aunque nuestros productos son totalmente veganos, la mayoría están probados por mi perro. Es una máquina de destrucción". La marca nació en Estados Unidos, en Delaware, de la mano de la joven diseñadora de moda de lujo y defensora de los derechos animales desde pequeña.

En la industria de mascotas, todavía existe este hueco para productos que fueran de alta calidad, veganos y sostenibles. Esta tendencia refleja una ética que va más allá del plato y se extiende a todos los aspectos de la vida de sus compañeros peludos.

Un perro y el spray de Nina Woof. Andrea Núñez

Productos como los piensos veganos, snacks elaborados con ingredientes vegetales y accesorios libres de cualquier derivado animal ofrecen alternativas saludables, sostenibles y de alta calidad, adaptadas a las necesidades y sensibilidades de las mascotas modernas.

Además, estas opciones promueven una relación más respetuosa con el planeta y todos sus habitantes, alineándose con un estilo de vida consciente y responsable.

Libre de maltrato

La fabricación de los accesorios se realiza junto a proveedores especializados en la industria del lujo. Trabajar con las herramientas, las técnicas de marroquinería de lujo para fabricar accesorios para mascotas.

El proceso de diseño inicia siempre desde la necesidad del consumidor. Analizan lo que el mercado requiere y el tipo de consumidor y a partir de allí se focalizan en el diseño estético, teniendo en cuenta la funcionalidad y la sostenibilidad del producto.

Elegantes, veganos y sostenibles

Collares elegantes, veganos y sostenibles. Compatibles con el localizador AirTag para una mayor seguridad. Correas complementarias, suaves y resistentes. Fundas para bolsas, cómodas y ecoamigable.

Un perro con un collar de Nina Woof, la marca de moda de lujo para mascotas. Andrea Núñez

Los productos de Nina Woof son accesorios premium para mascotas, cruelty-free y con certificación PETA, como veganos y libres de crueldad animal. Los diseños sofisticados combinan elegancia, moda y funcionalidad, adaptándose a distintos estilos tanto de mascotas como de propietarios.

Las colecciones London, Milán, Copenhague y Río reflejan la personalidad del perro y el gusto por la moda. Varían desde colores más neutros hasta los clásicos azules, rosas y beiges. "Nos hemos dado cuenta de que, cuando la gente compra para sus perros, lo hace como si fueran sus hijos", cuenta Núñez. "Quieren ese toque de color, de ternura y sentido".

Innovación

En materia de juguetes, la marca apuesta por la innovación. Sabiendo que los trebejos convencionales suelen tener una vida muy corta, han desarrollado modelos diferentes. Fabricados con algodón orgánico, representan vegetales y frutas, en línea con el enfoque vegano.

Dos perros con los collares de Nina Woof, la marca de lujo para mascotas. Andrea Núñez

El catálogo incluye también una gama funcional donde el foco está en la sostenibilidad y la utilidad. Bolsitas biodegradables, bálsamo vegano para nariz, desodorante en spray, limpiador de oídos, todos con ingredientes y olores pensados para el bienestar animal y la tranquilidad del tutor.

Para ellos

Nina Woof reivindica el papel de la mascota como verdadero miembro de la familia. "La humanización de los animales es un indicador de que ya los perros no son solo animales de protección. Ahora son parte de la familia".

Según la diseñadora, centrarse en el bienestar del animal favorece una relación más cercana. "Nosotros realmente creemos que se lo merecen". La marca mexicana acaba de entrar en España y en Europa. Para el próximo año planea seguir creciendo y ampliar sus categorías de producto.

Su meta a largo plazo es clara: "Queremos atender a todas las necesidades que pueda tener un tutor de un perro, desde que el animal se despierta hasta que se va a dormir". Soluciones veganas, sostenibles, adaptadas a cada momento para los peludos de todas tallas.