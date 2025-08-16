Nora Branni (34) crea una marca de moda perruna: "Pienso en la comodidad del animal y de su dueño"

"Era el 2017 cuando, un día, mi padre me dijo: 'Tenemos dos perros, ¿por qué no les hacemos un collar elegante? Y así empezó todo", cuenta Nora Branni Saliner (Milán,1991), fundadora de la marca de moda perruna Branni Pet.

Sandro Branni siendo el jefe artesano de la fábrica familiar que tiene una larga tradición en la industria del cuero, utilizó su experiencia. Tenía trozos de piel de todos los colores y estampados disponibles en la fábrica y, con estos materiales, hizo un collar.

Esta idea surgió de la necesidad de sus propios dos galgos italianos, Gerónimo y RoccoRaúl, que se los regaló un amigo que era criadero. "Los proyectos siempre nacen de una necesidad". En este caso, la urgencia era vestir a sus elegantes perros.

La fábrica de la familia Branni fue fundada por los padres de Sandro en la década de 1960. Llegaron de Sicilia a Milán y comenzaron un pequeño taller de reparación de zapatos que, poco a poco, se expandió hasta convertirse en la fábrica actual.

Branni Saliner y su hermana crecieron en la fábrica, trabajando allí durante los veranos, hasta que se mudaron a Barcelona para empezar la carrera de Marketing Digital.

Una reestructuración

En 2018, después de terminar sus estudios universitarios, su hermana y ella decidieron lanzar una pequeña marca de cinturones y bolsos, que se creaban en la industria familiar y se enviaban a la Ciudad Condal.

Dos perritos con los accesorios de Branni Pet. Nora Branni Saliner

El giro hacia los accesorios para mascotas se dio en 2017. Durante la pandemia, la marca originaria no estaba funcionando bien, mientras que el segmento de perros comenzó a crecer.

Esto llevó a una reestructuración: "Vimos que el tema de los animales empezó a crecer, entonces desligamos una cosa de la otra y nació lo que es Branni Pet", afirma Branni Saliner.

"Fue un momento ideal para lanzar el proyecto, ya que los millennials sin hijos adoptaban perros, y la moda para estos era inexistente en aquel entonces. Solo había accesorios funcionales", añade.

Accesorios funcionales

La marca se enfoca en crear accesorios que no solo sean funcionales y cómodos para el perro, sino que también sean estéticamente agradables y permitan una conexión emocional con el humano.

"Son accesorios funcionales porque siempre pensamos en la comodidad del perro, pero que no están solamente pensados para ellos, sino también para el humano". Se centran en productos destinados al paseo diario en la ciudad o con amigos, no tanto en actividades deportivas.

Los productos principales incluyen collares, desde los más pequeños hasta los de galgos, que tienen una línea específica llamada "L'Empolgoso", correas y accesorios como portabolsas.

Branni Pet utiliza solamente piel vacuna, curtida en Italia por las mismas curtidurías certificadas por el sello Leather Working Group, que garantiza buenas prácticas ambientales y químicas.

Una modelo y un perro con los accesorios de Branni Pet. Nora Branni Saliner

Branni Saliner destaca que la piel vacuna es "un descarte de la industria cárnica, un material que se transforma". Esto le otorga ventajas como ser termoaislante, termorreguladora, duradera y biodegradable.

Por otro lado, los herrajes metálicos son italianos, bañados en oro, con controles sanitarios estrictos para evitar químicos dañinos.

Bienestar de la mascota

La inmensa mayoría de sus clientes son personas amables que ven a las mascotas como parte de la familia. "Están muy concienciados, que han estudiado y que se preocupan por el bienestar de su perro".

Lo perciben como parte de su núcleo familia, no como una herramienta de trabajo o algo sin importancia. Sus clientes adoptan desde el amor, buscando lo mejor para ellos en términos de comida, bolsos, accesorios.

Además, atraen a personas que se convierten en dueños perrunos por primera vez, como los millenials, que cada vez adoptan más perros porque no pueden pagar otros gastos mayores como los asociados a tener hijo, especialmente desde el contexto de la pandemia.

La empresa comparte esta filosofía, llegando incluso a negarse a vender un producto si considera que no es adecuado para el perro.

"El otro día me escribió una clienta que quería un arnés para su cachorro. Le dije que no, con un mes no es el momento adecuado. Estaba más interesada en la estética que en la comodidad de su perro".

A mano a mano con Scan

Branni Saliner y su empresa Brenni Pet mantienen una colaboración significativa con una asociación llamada Scan. Se trata de una entidad que se dedica a los perros de terapia en España. La motivación detrás de esta colaboración es profundamente personal.

Dos perritos con los accesorios de Branni Pet. Nora Branni Saliner

La italiana tiene dos hijas, y la mayor padece una enfermedad rara conocida como Síndrome de Angelman. "Me parecía una buena idea ayudar a esta asociación que adiestra perros con misión terapéutica durante años".

Scan se especializa en el adiestramiento para la asistencia a diversas necesidades, incluyendo para personas ciegas, de asistencia para usuarios de sillas de ruedas o aquellos que alertan sobre bajadas de azúcar a los diabéticos.

De hecho, Branni Saliner recuerda que un perrito de Scan visitó a su hija en el hospital, pasando un rato con ella mientras estaba en cama. "Aunque no le gustan nada los perros, para otras personas podría ser beneficioso", concluye.