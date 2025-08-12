Un guía canino no se lo piensa y revela la mejor aerolínea para viajar con tu perro: "Un viaje seguro y cómodo"

Un hombre con un perro en brazos en un aeropuerto. Istock

Viajar con mascotas no solo se ha vuelto cada vez más común, sino que se ha convertido en una necesidad para muchas familias multiespecie. Una aerolínea pet friendly facilita el viaje de animales en cabina o bodega, con procesos sencillos, condiciones claras y atención especial a su bienestar.

Afortunadamente, muchas aerolíneas han adaptado sus políticas para que nuestros peludos puedan acompañarnos en nuestros vuelos. Sin embargo, cada compañía tiene normas y restricciones específicas que conviene conocer antes de reservar.

"Se deben considerar las políticas de cabina, los límites de peso, las opciones de equipaje, el tamaño del transportín y las normas de salud", afirma Marcelo Pérez, guía e instructor canino, experto en transporte y relocalización de familias por el mundo, en un vídeo de YouTube.

También es importante observar los costes y cómo manejan a las mascotas en carga. Para animales pequeñas, viajar en cabina puede ser ideal. Mientras que las razas grandes necesitan opciones en carga.

"Un vuelo puede ser estresante para los animales", afirma. Por lo que una buena aerolínea no solo cumplirá con las normativas, sino que también pensará en la experiencia general de tu mascota.

Su consejo es: "Elige la calidad y seguridad, ya que su tranquilidad es clave". En este artículo te contamos cuáles son las aerolíneas más amigables con las mascotas.

Air France

"Si buscas comodidad y amplitud para tu peludo, Air France es una opción confiable", afirma el experto. La aerolínea destaca por sus políticas flexibles y su enfoque en el bienestar animal.

Sus aviones tienen áreas especialmente acondicionadas para evitar estrés, y admite mascotas pequeñas en cabina y más pesadas en bodega. Pérez añade que su atención al detalle hace que el viaje de tu mascota sea seguro y cómodo, ideal para quienes valoran el cuidado superior.

Cabina: Hasta 8kg (incluido transportín de 46x28x24cm) Tarifa: 70-200 euros según recorrido Mascotas en bodega: Sí

Lufthansa

"Es una de mis favoritas para vuelos internacionales", afirma. Lufthansa admite varias mascotas por pasajero, asegurando que todas viajen cómodamente. Incluso permiten ciertas razas de animales exóticos bajo condiciones específicas.

"Su servicio no solo es eficiente sino también profesional". Ofrecen todas las facilidades para que ambos disfruten del trayecto.

Cabina: Perros y gatos pequeños de hasta 8kg, transportín de 55x40x23cm Tarifa: 50-110 euros por trayecto Bodega: 80-380 euros

Delta

Es conocida por su programa Pet First. Aceptan mascotas en cabina, bodega y como equipaje facturado para adaptarse a diferentes necesidades. Aunque el precio puede ser elevado, la atención a la seguridad y comodidad compensa el gasto.

"Es perfecta para perros y gatos". Ofrece la opción de cargas Premium ideal para animales más grandes.

Cabina: Perros, gatos y aves pequeñas Tarifas: 150 dólares Bodega: Temporalmente suspendido para mascotas en carga; sólo disponible en casos especiales para militares.

Swiss

Ofrece generosos límites de peso tanto para cabina como para carga. "Es una de las opciones más inclusivas". Pérez afirma que viajar relajado sabiendo que tu mascota está bien atendida no tiene precio.

Cabina: Hasta 8kg (incluido transportín) Bodega: Disponible con requisitos sanitarios y de edad

JetBlue

Tiene un programa llamado Jet Paws diseñado para mimar a tu mascota. Además de permitir animales pequeños en cabina, te ofrecen un kit de viaje lleno de comodidades como golosinas y una etiqueta identificativa. "Es perfecta para viajeros exigentes"

Por otro lado, airBaltic combina facilidad y precios accesibles. Ideal para quienes desean un servicio confiable sin gastar demasiado.

Cabina: Perros pequeños y gatos hasta 9kg (incluido transportín) Tarifas: 125 dólares Mascotas en bodega: No

KLM

"No subestimes a los gigantes pequeños", afirma Pérez. KLM mantiene un equilibrio perfecto al ser accesible y responsable. Sus múltiples opciones de transporte aseguran que cada mascota viaje como merece.

No todas las aerolíneas aceptan mascotas, algunas imponen reglas estrictas o no ofrecen opciones para animales. Asegúrate de consultar bien para evitar sorpresas en el aeropuerto.

Cabina: Perro o gato de hasta 8kg y bolsa de viaje de 46x28x24cm Tarifa: 75-400 euros por trayecto Mascotas en bodega: Sí

Es importante reservar con tiempo, ya que las plazas para mascotas son limitadas. Los transportines tienen que ser cómodos y cumplir con los requisitos legales.

Pérez aconseja llevar agua fresca, su comida favorita en pequeñas porciones y algún juguete para que se sientan cómodos durante el trayecto.