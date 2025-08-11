Los consejos de un veterinario para alimentar a tu mascota ante la ola de calor: "Así se van hidratando mientras comen"

Las olas de calor pueden influir tanto en la salud como en la forma de alimentarse de perros, gatos y otras mascotas. Aunque no suele ser imprescindible modificar totalmente su dieta, es aconsejable adaptar algunos hábitos y vigilar de cerca su hidratación y apetito para prevenir el golpe de calor y otros inconvenientes relacionados.

"Durante el verano, y especialmente en olas de calor, es común que perros y gatos coman menos", afirma Carlos, veterinario, en un vídeo de YouTube. El metabolismo se desacelera y la actividad física disminuye, lo que reduce la necesidad calórica diaria.

Con el calor no les interesa mucho moverse y pasan más tiempo tumbados en el suelo de casa, por lo tanto, gastan menos energía. "No te alarmes si notas que tu mascota ingiere menos alimento", indica el experto.

Comida húmeda

"Va a diferenciarse poco si le aumentas la comida húmeda o si le aumentas la comida seca con la cantidad que van a comer al final a lo largo del día porque, como te digo, es por un proceso fisiológico", explica.

Sin embargo, insiste en que es interesante aumentar la comida húmeda por otro motivo: aporta agua. Los gatos no son muy dados a beber mucho. Pero pueden mantenerse hidratados a través de la comida húmeda.

"Se van hidratando mientras van comiendo, prácticamente sin darse cuenta", afirma. Eso nos va a ayudar a que nuestro gato, que pierde más humedad en verano por su respiración, por el sudor y por el propio calor que hace, se encuentre correctamente hidratado.

"Te recomiendo que lo hagas", concluye contundente. Además, de la comida húmeda, es necesario adaptar también sus rutinas de alimentación a la época del año. Aquí te ofrecemos consejos prácticos para que tu gato se alimente siempre de la manera correcta.

Hidratación constante

El agua limpia y fresca tiene que estar siempre disponible. Para esto, hay que colocar varios bebederos en la casa y cambiar el agua varias veces al día.

Puedes añadir cubitos de hielo si tu mascota lo acepta para mantener su temperatura más fresca. Aunque algunos expertos recomiendan evitar agua demasiado fría o helada.

Como afirma Carlos, la comida húmeda ayuda a mantener la hidratación. Para una alimentación completa puedes considerar alternar pienso seco y alimento húmedo.

Los horarios

Un perro bebiendo agua en un parque en verano. Istock

De esta manera, tu mascota estará más receptiva, activa y, probablemente, más hambrienta.

Elegir alimentos ligeros y refrescantes es fundamental para el bienestar de tus mascotas. Proteínas de alta calidad, fáciles de digerir, como pollo, pavo o pescado, cocidos y enfriados.

Incorpora también alimentos frescos y naturales, como frutas y verduras seguras para mascotas. Sandía, melón, manzana sin semillas, zanahorias… Estas ayudan con la hidratación y suelen ser más apetecibles con el calor.

Alimentos grasos

Intenta evitar los alimentos grasos y pesados, ya que pueden causar un malestar gastrointestinal y pueden ser peligrosos con las altas temperaturas.

Con el calor tenemos la tendencia a quedarnos más en casa; nuestras mascotas pueden sufrir un golpe de calor con las altas temperaturas si salen. Sin embargo, de esta manera, podemos tener la tentación de darles más premios o restos de comidas.

Así que cuidado: esta mala práctica los acostumbra a buscar constantemente comida y puede llevar a excesos calóricos peligrosos.

Recuerda que con el calor los alimentos se deterioran más rápidamente. Te recomendamos guardar el pienso en un lugar fresco y controlar que esté en buen estado antes de servirlo. Cuidado con las intoxicaciones.