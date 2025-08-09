Un veterinario advierte sobre las enfermedades de esta raza de perros: "Su nariz chata ha derivado en problemas serios"

Como ya sabemos casi todos, el perro desciende del lobo. Su domesticación se inició cuando el ser humano dejó de ser nómada. Con el tiempo, llegaron las migraciones y las personas se expandieron por el planeta, llevando a sus perros consigo, ya que eran indispensables para su supervivencia.

Aunque los ancestros caninos aparecieron hace más de 100 millones de años, los perros tal como los conocemos hoy en día se remontan a solo 14 o 15 millones de años atrás, en Euroasia.

Estos animales tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes, incluso a condiciones climáticas extremas. Actualmente, existen más de 200 razas registradas de perros en todo el mundo.

El veterinario Enrique Vallejo, en su canal de YouTube, indica que a la hora de elegir un perro, es importante tener en cuenta varias cosas, como el clima, el lugar donde se vive y el espacio disponible. Pero, subraya: "Es muy importante considerar la predisposición a enfermedades de las diferentes razas".

No existen razas de perros que no enfermen, ni perros mestizos totalmente saludables y libres de enfermedades. Sin embargo, se destaca que una población considerable de canes "de raza" muestra problemas de salud hereditarios frecuentes.

Un perro de raza Bóxer en un sofá. Istock

Estas son las enfermedades más comunes asociadas a diversas razas.

Bóxers y bogs

"Los bóxer son perros muy populares y, debido a ello, la cría no se ha llevado a cabo de forma responsable", explican dos expertos en animales en un vídeo de YouTube de BlueVegana. Son muy propensos a tener cáncer, osteocondrodisplasia, miocardiopatía dilatada o torsión de estómago.

Los bogs y pugs presentan enfermedades respiratorias que siempre están relacionadas con el síndrome del braquicefálico. Esto incluye dificultad para respirar, narinas cerradas y paladar elongado.

"Su nariz chata, cada vez más buscada, ha derivado en problemas serios de salud", explica Vallejo.

El bull terrier inglés, según los expertos de BlueVegana, es "una de las razas caninas con más cambios morfológicos, con un aspecto actual que poco tiene que ver con el estándar inicial".

Una de sus enfermedades hereditarias más frecuentes es la acrodermatitis letal, que provoca que el perro muera o sea sacrificado incluso antes de llegar a su etapa adulta.

Otras enfermedades frecuentes son la estenosis pulmonar, cataratas y displasia de retina, entre otros. Vallejo señala que los perros de raza cavalier (y los dóberman) sufren de insuficiencia cardíaca y es normal auscultar en su corazón algunos soplos cardíacos.

Los pequeños

Los chihuahuas son muy populares hoy en día. Esto ha derivado en problemas graves de salud como luxación de rótula, hipoglucemia y paladar hendido. Además, tienen problemas en su cabeza, como hidrocefalia, y en su tráquea, dificultad para respirar por un colapso traqueal.

"Se les incluye en la categoría de perros chicos con problemas en su rodilla por una luxación medial de rótula, lo que conlleva unas artritis muy dolorosas en sus rodillas cuando ya están viejitos", explica el veterinario.

Un perro de raza chihuaha en una alfombra. Istock

En general, todos los "perros chicos", que incluyen pincher, chihuahua y shitzu, tienden a estos tipos de problemas. Los dálmatas tienden a perder el oído y tienen muchos cálculos urinarios.

Grandes tamaños

"Aunque se han acumulado muchos mitos sobre su agresividad, ninguna de sus enfermedades hereditarias causan o pueden generarla", afirman los expertos sobre los dóberman.

Las enfermedades más comunes de esta raza de perros son la miocardiopatía dilatada, el síndrome de Wobbler y la enfermedad del disco intervertebral. También suele presentar cataratas, sordera y problemas de la piel.

Los gran danés son "los perros más grandes del mundo y probablemente la raza canina de tamaño gigante más conocida". Sin embargo, son también animales con muchos problemas de salud.

Miocardiopatía dilatada, síndrome de Wobbler, dilatación de estómago y la displasia de cadera. "Su gran tamaño y pecho angosto hacen que su estómago se gire, causando una torsión vólvulo gástrica que "casi siempre termina en el quirófano", añade.

Los labradores pueden sufrir dermatitis y problemas en las articulaciones como artrosis u osteoartritis. Además, es una de las razas que presenta más problemas de comportamiento. Así como los west highland y white terrier, pueden tener dermatitis alérgica muy común.

Un perro labrador en un sofá rojo. Istock

El pastor alemán es un perro activo, cariñoso, inteligente y fácil de adiestrar. Sin embargo, por su gran tamaño, tiende a sufrir de displasia de cadera. Además, las hembras pueden desarrollar mastitis y moquillo.

El pastor collie experimenta un problema en su nervio óptico y en la retina, lo que puede llevar a que se queden ciegos.

Los salchicha

Los icónicos perros salchicha padecen problemas en la columna, y muy comúnmente presentan hernias discales, por su cuerpo alargado, siendo importante que mantengan un peso adecuado. Además, también pueden desarrollar enfermedades oculares.

El pomerania sufre mucho de alopecia X, que es un problema dermatológico donde pierden el pelo, y están asociados también a muchos problemas hormonales. Por último, el veterinario menciona los yorkis (yorkshire terrier) que pueden tener problemas hepáticos por una mala comunicación vascular que afecta el hígado.