Una edición anterior de TuriSOS.

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Turismo

Málaga acogerá en mayo el VII Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible

Participarán más de una veintena de ponentes nacionales e internacionales y se entregarán los premios Top 50+1 Inspiradores Europa-Latam.

Más información: Cómo el Turismo SOStenible redefine el placer de viajar

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Málaga acogerá el VII Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible los días 7 y 8 de mayo en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen.

El evento reunirá a más de 21 ponentes de más de 15 nacionalidades para tratar temas como innovación, IA, turismo de lujo, bienestar y aventura.

Se entregarán los premios Top 50+1 Inspiradores Europa-Latam, con galardonados como Guillermo Fesser, Sandra Sánchez y Teresa Sanjurjo.

El foro es de entrada gratuita con inscripción previa y cuenta con la participación de destacados profesionales de medios de comunicación.

Málaga acogerá los días 7 y 8 de mayo el VII Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS2026 organizado por Málaga es Mundial-Viajar es Mundial.

Es un punto de encuentro para el impulso del turismo, la cultura, la gastronomía, la inclusión, la comunicación y la innovación, que tiende un puente entre España, otros países de Europa, y los principales países de América Latina.

Tendrá lugar en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen y contará con más de 21 ponentes de más de 15 nacionalidades.

Entre las temáticas que se abordarán están la resiliencia de las agencias de viajes; la inteligencia artificial, innovación y tecnología; la cultura como motor del turismo todo el año; o el turismo de lujo, deportivo, de bienestar, y de aventura, entre otros.

EL ESPAÑOL de Málaga es media partner del foro y su delegado, Ángel Recio, participará en una mesa redonda sobre Turismo y Medios de comunicación junto a Francisco Morón, delegado en Andalucía de Europa Press, Moisés Rodríguez, presentador del Canal 24 RTVE y Alex Che Cesini, fundador y CEO del Foro TuriSOS.

El listado de los premiados.

El listado de los premiados.

Uno de los momentos más especiales de este foro es la entrega de los premios Top 50+1 Inspiradores Europa-Latam. Entre los galardonados en esta edición están el periodista Guillermo Fesser, la campeona olímpica de karate Sandra Sánchez, la directora de la Fundación Princesa de Asturias Teresa Sanjurjo, o el delegado de este diario, Ángel Recio, entre otros muchos.

La entrada al foro es gratuita hasta completar el aforo y es necesario inscribirse en este enlace.