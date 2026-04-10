Málaga acogerá en mayo el VII Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible

Las claves nuevo Generado con IA Málaga acogerá el VII Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible los días 7 y 8 de mayo en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen. El evento reunirá a más de 21 ponentes de más de 15 nacionalidades para tratar temas como innovación, IA, turismo de lujo, bienestar y aventura. Se entregarán los premios Top 50+1 Inspiradores Europa-Latam, con galardonados como Guillermo Fesser, Sandra Sánchez y Teresa Sanjurjo. El foro es de entrada gratuita con inscripción previa y cuenta con la participación de destacados profesionales de medios de comunicación.

Málaga acogerá los días 7 y 8 de mayo el VII Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS2026 organizado por Málaga es Mundial-Viajar es Mundial.

Es un punto de encuentro para el impulso del turismo, la cultura, la gastronomía, la inclusión, la comunicación y la innovación, que tiende un puente entre España, otros países de Europa, y los principales países de América Latina.

Tendrá lugar en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen y contará con más de 21 ponentes de más de 15 nacionalidades.

Entre las temáticas que se abordarán están la resiliencia de las agencias de viajes; la inteligencia artificial, innovación y tecnología; la cultura como motor del turismo todo el año; o el turismo de lujo, deportivo, de bienestar, y de aventura, entre otros.

EL ESPAÑOL de Málaga es media partner del foro y su delegado, Ángel Recio, participará en una mesa redonda sobre Turismo y Medios de comunicación junto a Francisco Morón, delegado en Andalucía de Europa Press, Moisés Rodríguez, presentador del Canal 24 RTVE y Alex Che Cesini, fundador y CEO del Foro TuriSOS.

El listado de los premiados.

Uno de los momentos más especiales de este foro es la entrega de los premios Top 50+1 Inspiradores Europa-Latam. Entre los galardonados en esta edición están el periodista Guillermo Fesser, la campeona olímpica de karate Sandra Sánchez, la directora de la Fundación Princesa de Asturias Teresa Sanjurjo, o el delegado de este diario, Ángel Recio, entre otros muchos.

La entrada al foro es gratuita hasta completar el aforo y es necesario inscribirse en este enlace.