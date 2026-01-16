Este es el plan que seguirá Málaga capital hasta 2029 para no morir de éxito con el turismo

Autoridades y empresarios en la presentación del plan estratégico de turismo de Málaga capital.

Málaga capital está llena de turistas, sobre todo el centro. Es un hecho y está generando riqueza y empleo. Pero está el famoso riesgo de morir de éxito, de que la ciudad esté tan colapsada que los propios ciudadanos no puedan ni pasear, por no hablar de coger mesa en un restaurante o poder entrar en una tienda.

Hay que marcar estrategias. Málaga capital lo lleva haciendo años con la colaboración pública y privada en el Foro del Turismo. Pero hay que actualizarse a las nuevas demandas.

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este viernes el Plan Estratégico 2026-2029 cuyo objetivo es, dicen, "reforzar Málaga como destino de alto valor, sostenible e inteligente".

También subrayan que se busca "consolidar Málaga como destino global de referencia sin perder de vista su identidad cultural, social y ambiental". La pérdida de identidad que muchas personas ya denuncian y que se ha visto con el cierre de establecimientos clásicos malagueños y la implantación en su lugar de franquicias.

El plan define 70 acciones clave y busca decididamente la calidad frente a la cantidad. Es la aspiración eterna de cualquier destino turístico. Atraer a menos gente, pero que gaste más dinero. Menos saturación y más ingreso. Otra cosa es que consiga. El turismo de despedidas de soltero no entra en ese canon.

Málaga apostará por la diversificación y personalización de la oferta turística, apoyándose en el uso de datos y tecnología para diseñar experiencias adaptadas a segmentos de alto valor como el turismo premium, cultural, gastronómico, MICE o de larga estancia.

El refuerzo del turismo premium y de congresos, la atracción de inversión hotelera de alta gama, el impulso del turismo enogastronómico y la ampliación geográfica de la oferta a zonas periféricas para potenciar un turismo más equilibrado serán, detallan, claves.

El documento se marca tres metas. Una económica (más ingreso y más empleo con menos saturación), otra medioambiental y tecnológica (ser sostenibles) y una social. En este último aspecto señala que "establece como prioridad consolidar Málaga como destino turístico responsable, inclusivo y acogedor, mediante estrategias que refuercen sus valores compartidos, su compromiso social y su convivencia armoniosa".

Entre las acciones concretas varias de las destacadas son:

-Expandir el portafolio de atracción de marcas de lujo: desarrollo de alianzas estratégicas con marcas globales y locales como la colaboración con marcas de lujo y operadores turísticos reconocidos para reforzar la imagen del destino como un referente premium en el sur de Europa.

-Apoyo al diseño y promoción de eventos exclusivos para segmentos de lujo relacionados con el arte, música o gastronomía dirigidos al turismo premium como exposiciones privadas y menús degustación/cenas con chefs reconocidos.

-Inversión y promoción de la marca Málaga en eventos internacionales deportivos y de ocio alineados con la propuesta de valor premium en los mercados de mayor potencial de gasto e.g., golf, tenis, vela, eSports.

-Refuerzo de alianzas para la promoción del aeropuerto con el establecimiento de nuevas conexiones con mercados de media y larga distancia y establecimiento de nuevas conexiones europeas.

-Plan de Co-Marketing con Aerolíneas con el diseño de campañas publicitarias conjuntas que promocionen Málaga como destino principal en los mercados de las nuevas rutas. Incluyendo el desarrollo de contenido digital, vídeos y promociones específicas en mercados de largo recorrido.

-Dotar a las oficinas de turismo tradicionales de un QR con acceso a un portal interactivo de información turística, con una estrategia de contenidos con foco en la personalización de la experiencia del usuario, incluso apoyada por un asistente virtual.

-Creación de un asistente conversacional basado IA para sugerir itinerarios basados en las preferencias del visitante, realizando unas preguntas antes del viaje y así ofrecer experiencias personalizadas: planificación de viaje, información sobre atracciones, alojamiento y transporte en tiempo real en varios idiomas, etc.

-Desarrollo de funcionalidad interactiva, a través de códigos QR, que permita a los turistas internacionales traducir señales, menús y explicaciones en tiempo real al apuntar con sus dispositivos.