La hotelería se reinventa: inteligencia artificial y robots para ser eficientes y empatía humana con el cliente

Las claves nuevo Generado con IA El informe Spark de Les Roches identifica 2025 como el año de transición hacia un modelo hotelero tecnológicamente transformado. El mercado hotelero mundial supera los cinco billones de dólares y proyecta un crecimiento anual del 5,5% al 6,5%. Las tendencias clave para 2026 son la expansión con pocos activos, la inteligencia artificial en la distribución y la automatización avanzada. La automatización y los robots asumen tareas repetitivas, mientras que el personal se enfoca en ofrecer empatía y experiencia al cliente.

Les Roches ha publicado el informe de investigación Spark – The State of Hospitality Report 2025–2026, coordinado por el Dr. Francesco Derchi, la Dra. Ivana Nobilo y la Dra. Rachel Germanier. El estudio identifica 2025 como el año de transición hacia un modelo hotelero tecnológicamente transformado.

El documento apunta a un mercado mundial que ha superado los cinco billones de dólares y mantiene una perspectiva de crecimiento anual de entre el 5,5% y el 6,5%, según el Foro Económico Mundial.

Tres tendencias emergen como clave competitiva para 2026: expansión con pocos activos, distribución nativa de inteligencia artificial y automatización avanzada. Juntas, redibujan el futuro de la hospitalidad global.

La primera tendencia muestra cómo las grandes marcas adoptan modelos ligeros en activos. IHG, Marriott y Hyatt lideran este enfoque. “Las carteras asset light son ahora el motor del crecimiento”, afirma Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches. Añade que "en 2026 el éxito significará ampliar los conceptos de estilo de vida de manera eficiente y aprovechar la tecnología para maximizar los márgenes".

Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches.

El segundo eje está dominado por la inteligencia artificial. Plataformas como Mindtrip, Layla AI o Google Gemini transforman los hábitos de reserva. “El reto para 2026 es claro: optimizar los agentes de IA con datos limpios, API seguras y propuestas de fidelización que merezcan la recomendación”, explica el Dr. Derchi.

La automatización constituye el tercer pilar. Robots de limpieza y reparto como Savioke Relay o LG CLOi ya se integran en cadenas internacionales. “La automatización libera al personal para que se dedique a lo que más importa: la empatía y la experiencia”, subraya la Dra. Germanier.

Esta experta subraya que "los robots se encargan de las tareas repetitivas, mientras que las personas aportan el toque humano que define el sector de hospitality. Los líderes deben aprender a gestionar la automatización, integrar la robótica y rediseñar la plantilla para equilibrar la eficiencia con el servicio personalizado".

Díez de la Lastra hace hincapié en que “la próxima ola de éxito estará impulsada por la convergencia —una economía con pocos activos, distribución basada en IA y automatización— y se sustentará en el talento humano reconvertido”.