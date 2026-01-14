Pedro Bendala, director del aeropuerto de Málaga: "Estamos entre los 25 primeros de Europa y eso genera riqueza"

"Pensé que iba a pasar a la historia como el director del aeropuerto de Málaga con el récord negativo de tráfico". Fue el titular de una entrevista que EL ESPAÑOL de Málaga hizo a Pedro Bendala, director del aeropuerto de Málaga, el 11 de febrero de 2024.

Hacía mención a los tristes meses de la pandemia en los que se cortó el tráfico aéreo y no había un alma ni en el aeropuerto malagueño ni en ningún otro.

Bendala es una persona humilde y trabajadora. Y el onubense no solo no pasará a la historia como el director con el récord negativo sino que está pasando como el director que acumula un récord positivo año tras año.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) dio a conocer este martes las estadísticas de cierre de 2025 de todos los aeropuertos de España. Y los datos de Málaga han vuelto a ser espectaculares.

Un máximo histórico de 26,7 millones de viajeros y casi 187.000 vuelos. Bendala ha valorado positivamente estos datos, cree que seguirán creciendo y habla del impacto en la provincia.

"El año 2025 ha sido un año muy bueno en cuanto a tráfico y lo que menos importancia tiene es el récord. Son números y supongo que en el futuro seguirá aumentando", ha comentado.

No obstante, Bendala ha subrayado que "lo importante es que el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se ha situado entre los 25 primeros aeropuertos de Europa y eso da muchas oportunidades, no solo al sector turístico para generar riqueza y generar actividad económica, sino para todos los demás sectores productivos de Málaga y de Andalucía, para que puedan tener conexión, sobre todo con Europa y con el resto del mundo, y poder maximizar y optimizar la generación de riqueza para nuestro territorio".

El aeropuerto de Málaga tiene importantes retos ante sí. Su capacidad máxima actual es de 30 millones de pasajeros al año, de forma que ya está cerca. El Gobierno se ha comprometido a invertir 1.500 millones de euros en los próximos años para ampliar la instalación y poder albergar hasta 36 millones de viajeros al año.