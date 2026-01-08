La Costa del Sol cierra 2025 como "el mejor año turístico de su historia" con crecimiento en visitantes, empleo e ingresos

Las claves nuevo Generado con IA La Costa del Sol cerró 2025 con 14,65 millones de turistas, un 1,19% más que el año anterior, alcanzando cifras récord de visitantes. Los ingresos turísticos llegaron a los 21.811,7 millones de euros y el empleo en el sector creció un 10%, sumando 152.162 personas ocupadas. La rentabilidad hotelera (RevPAR) aumentó un 7,21% hasta los 108,2 euros y la oferta de alojamiento reglado subió un 6,5%. El aeropuerto de Málaga registró 13,3 millones de pasajeros y las previsiones para 2026 apuntan a un nuevo aumento en la oferta de plazas aéreas.

Una vez finalizado 2025, toca hacer balance. A nivel turístico, la Costa del Sol ha vivido "el mejor año de su historia" con un aumento de visitantes, ingresos y empleo, según se detalla en el informe presentado este jueves por el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

La Costa del Sol ha recibido en 2025 un total de 14,65 millones de turistas, lo que ha supuesto un incremento del 1,19% respecto al año anterior. Los ingresos generados por la actividad turística han alcanzado los 21.811,7 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%.

Uno de los indicadores más destacados del balance ha sido el empleo turístico, que ha aumentado un 10% en 2025, alcanzando las 152.162 personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa.

Salado ha puesto de manifiesto que “este incremento del empleo, tres puntos por encima del registrado en 2024, es especialmente significativo porque refleja el impacto real del turismo en la economía y en la sociedad de la provincia”.

Asimismo, ha destacado que “el empleo turístico es hoy más estable, más cualificado y con mayor capacidad de generar riqueza”.

En términos de rentabilidad, el RevPAR hotelero ha crecido un 7,21%, situándose en 108,2 euros, mientras que la oferta reglada de alojamiento turístico ha alcanzado las 701.994 plazas, un 6,5% más que en 2024.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado 13,3 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento del 7,3%.

Salado ha señalado que “2025 ha sido un año extraordinario para nuestra principal industria, no solo por los récords alcanzados, sino porque se ha confirmado que estamos creciendo en la dirección correcta”.

En este sentido, ha subrayado que “el aumento del empleo, la rentabilidad y los ingresos por encima del crecimiento de visitantes demuestra que la estrategia de priorizar la calidad frente a la cantidad está dando resultados”.

El presidente ha señalado que “estos resultados no deben llevar a la complacencia, ya que el contexto internacional sigue marcado por la incertidumbre”, y ha añadido que “desde Turismo Costa del Sol, de la mano del sector y del resto de administraciones, se ha continuado trabajando para reforzar la competitividad del destino, avanzar en la desestacionalización y consolidar un modelo turístico sostenible y generador de empleo”.

El balance ha concluido destacando las positivas previsiones para el primer cuatrimestre de 2026, con un aumento del 6,2% en la oferta de plazas aéreas, lo que refuerza las perspectivas de continuidad del crecimiento turístico.