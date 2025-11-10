El éxito del aeropuerto de Málaga también en invierno: 58.000 vuelos, más de 200 rutas y un 6% más de asientos

Las claves nuevo Generado con IA El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ofrece 58.282 vuelos y 10,4 millones de asientos durante la temporada de invierno, un 6,1% más que el año pasado. Las aerolíneas operarán 217 rutas desde Málaga a 118 ciudades de 34 países, con 14 rutas más que en la temporada anterior. El Reino Unido sigue siendo el principal destino, con 47 rutas y un aumento del 7,6% en plazas. También crecen las conexiones con Alemania, Francia, Polonia e Irlanda. Londres lidera como ciudad con más vuelos y asientos ofertados, seguido por Barcelona, Ámsterdam, París, Madrid, Bruselas, Dublín, Milán y Copenhague.

El aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol parece no tocar techo. Cada año está batiendo sus registros y las compañías aéreas siguen apostando fuerte por este destino.

Las líneas aéreas analizan cada vuelo, cada ruta, cada asiento ofertado con lupa. Trasladar un avión de un sitio a otro cuesta mucho dinero y tienen grupos especializados en analizar la rentabilidad casi por céntimos.

Y estas compañías no solo están aumentando de forma continua su presencia en Málaga en la temporada de verano sino que también lo hacen en la de invierno, que este año arrancó el pasado 26 de octubre y finalizará el 28 de marzo de 2026.

En estas 22 semanas, las 42 líneas aéreas que operarán en el aeropuerto malagueño han programado un 6,1% más de asientos y un 5,4% más de vuelos respecto a la temporada invernal del año pasado.

En cifras, habrá 58.282 vuelos con 10,4 millones de asientos. Desde Málaga se podrá volar a 118 ciudades de 34 países a través de 217 rutas. Son 14 rutas más que el año pasado, según los datos aportados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

La mayoría de destinos son europeos (182 rutas), aunque también crecen en invierno la zona de Oriente Medio con un 10,7% más de plazas o de África con 8 rutas y un 46% más de asientos.

El mercado español está conectado con Málaga a través de 25 rutas. Hay un 2% más de vuelos hasta los 13.400 de octubre a marzo y 1,8 millones de asientos.

En Europa, el país con el que hay tradicionalmente más enlaces es Reino Unido con 47 de las 217 rutas totales. Habrá 11.300 vuelos entre Málaga y el país británico esta temporada de invierno con 2,1 millones de plazas, un 7,6% más.

Por otra parte, han subido las conexiones con Alemania a través de 21 rutas (un 8,7% más de plazas y un 8,4% más de operaciones), Francia (9,7% más de asientos y 11,9% más de movimientos), Polonia (33,9% más de plazas y 33,7% más de vuelos) e Irlanda (13,7% más de asientos y 14,5% más de movimientos), entre otros.

Por destinos, Londres permanece a la cabeza como la ciudad con más asientos y vuelos ofertados por las aerolíneas en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; concretamente, casi 906.800 asientos (+10,7%) en más de 4.800 operaciones (+9,7%). Barcelona, Ámsterdam, París, Madrid, Bruselas, Dublín, Milán y Copenhague completan el ranking de las ciudades con más plazas ofertadas para volar este invierno desde la infraestructura malagueña.