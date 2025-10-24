El turismo dejó 8.900 millones de euros en la Costa del Sol entre junio y agosto

Las claves nuevo Generado con IA El turismo generó ingresos de 8.915 millones de euros en la Costa del Sol entre junio y agosto, a pesar del enfriamiento económico nacional e internacional. Durante esos meses, la provincia de Málaga recibió 6,2 millones de turistas, con una ocupación hotelera del 73%, a pesar del aumento del 11% en los precios de los hoteles. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó el crecimiento del empleo, con un 3% más de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 154.652.

El turismo sigue siendo el principal motor económico de la provincia de Málaga. Los datos dan fe de ello. Solo entre junio y agosto, los meses fuertes del verano a falta de septiembre, la Costa del Sol ingresó 8.915 millones de euros por este sector.

En esos tres meses visitaron la provincia 6,2 millones de personas. En el caso concreto de los hoteles la ocupación alcanzó el 73% pese a que han subido los precios un 11%.

Estos datos han sido facilitados este viernes por Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, en un balance de la temporada de verano a excepción de septiembre, cuyos datos no están publicados en su totalidad.

Málaga vuelve a batir sus récords, aunque en esta ocasión el crecimiento ha sido más moderado. Un 1,8% en ingresos y un 1,1% en turistas.

Eso se debe, según Salado, a que hay "un enfriamiento de la economía nacional e internacional, una enorme presión fiscal a las familias y una falta de poder adquisitivo de la clase media".

Pese a este escenario de incertidumbre, desde Turismo Costa del Sol se muestran "satisfechos" por los resultados obtenidos de junio a agosto. El 80% de los turistas que visitan la Costa del Sol son extranjeros.

También hay que precisar que el precio de las habitaciones de hotel está cada vez más caro y eso dificulta el acceso a esa clase media. El RevPar (ingreso por habitación disponible) ya está en 150,2 euros, un 11% más, y el ADR o tarifa media diaria en 178 euros.

Salado se ha mostrado especialmente contento con el empleo. "Nunca se había generado tanto", ha recalcado. Ha crecido un 3% el número de afiliados a la Seguridad Social hasta los 154.652.

Previsión

De cara al resto del año la expectativa es positiva, impulsada especialmente por el aeropuerto de Málaga que va como un tiro.

Salado ha señalado que hasta diciembre hay un 5,4% más de vuelos programados que conectan a Málaga con 137 ciudades.

En cualquier caso, el presidente de Turismo Costa del Sol ha insistido en la necesidad de ser "prudentes" por ese enfriamiento económico.