Así será el turismo del futuro: sostenible, innovador y con alma pasando del derroche al "lujo silencioso"

Un momento de la jornada en Les Roches.

Les Roches y Spark X Foundation han reunido este viernes a líderes del sector turístico en la segunda edición del Green&Blue Summit, con el propósito de fomentar un turismo regenerativo, consciente y de impacto positivo.

Mano Soler, director de Les Roches Marbella, recordó la filosofía de la institución: “Conservamos lo que amamos, amamos lo que entendemos y entendemos lo que nos enseñan. Por eso, buscamos dar voz y dirección a la industria del hospitality, actuando con propósito y promoviendo un modelo de trabajo que genere impacto positivo para todos”.

Durante la jornada, expertos han debatido sobre la gestión del agua, el turismo de lujo y la innovación en la Costa del Sol.

Un momento de uno de los debates.

José Antonio Martín, de Polarier, destacó los avances tecnológicos: “Hace 20 años, el consumo de agua por kilo de ropa lavada rondaba casi los 30 litros. Hoy en día, la tecnología permite procesar la misma cantidad de ropa con la misma calidad utilizando solo 4 litros”.

Antonio Díaz, fundador de Eco Water Sports, apuntó que los viajeros buscan experiencias responsables: “Los hoteles buscan diferenciarse e innovar en experiencias para lograr que los clientes regresen o consuman en sus instalaciones”.

El panel sobre turismo de lujo evidenció un cambio de paradigma. Manuel Murga, gerente del Hotel Obal Marbella, señaló: “Hace unos años, el lujo se asociaba al derroche. Ahora, el cliente que viene a Marbella busca servicios especializados y disfrutar del entorno de manera auténtica. Y aquí somos pioneros en lo que llamamos ‘lujo silencioso’, donde la exclusividad se combina con la conexión responsable con nuestro alrededor”.

Jesús Duarte, de Fuerte Hoteles, añadió: “Son viajeros con estándares de calidad muy altos, que también demandan criterios ambientales elevados. Los clientes priorizan unos aspectos sobre otros, y los hoteles deben ser capaces de diversificar su oferta para adaptarse a estas demandas”.

Participantes en este foro.

La sostenibilidad fue el eje central de la discusión, extendiéndose más allá del medio ambiente para incluir dimensiones sociales, culturales y de consumo local.

Matilde Mancha, CEO de Acosol, subrayó la importancia de invertir en infraestructuras modernas para garantizar el abastecimiento: “Se puede aplicar mucha digitalización y trabajar de la manera más eficiente posible, pero si la infraestructura tiene 50 años no podrá abastecer a toda la población”.

Eloy Ortega, del Ayuntamiento de Marbella, incidió en la conservación de los 4,2 millones de metros cuadrados de zonas verdes de la ciudad: “Debe ser excelente, especialmente en una ciudad tan turística, y es una prioridad de todos”.

El foro concluyó con una mesa sobre innovación y turismo inteligente. Eduardo Jaren, de Amma Consulting, destacó que "una de las principales acciones es medir en tiempo real”. Explicó que Marbella trabaja para equilibrar la convivencia entre visitantes y residentes, apostando por un desarrollo turístico sostenible y de calidad.

Finalmente, Spark X Foundation presentó un reto orientado a encontrar “la startup que liderará el cambio hacia un turismo que cuida del planeta y de las personas. El reto es reducir la huella del visitante”.