Un Puente de la Hispanidad completo en Málaga: hoteles casi llenos y buen tiempo

Málaga va a estar a tope este Puente de la Hispanidad que arranca este viernes. Aunque la fiesta como tal es el domingo 12 de octubre, en regiones como Andalucía se ha pasado el día festivo al lunes y eso hace que miles de personas hayan decidido juntar tres días de vacaciones en la Costa del Sol.

El lunes no será fiesta en toda España. De hecho solo en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla.

Sin embargo, teniendo en cuenta que hará buen tiempo y que muchas de las personas que vendrán a descansar unos días a Málaga proceden del resto de Andalucía, se esperan unos días de alta ocupación.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) estima que se ocuparán el 90% de las plazas desde este viernes hasta el próximo lunes. Es 1,5 puntos más que el último Puente de la Hispanidad con tres noches de hotel, el de 2023.

“El Puente de la Hispanidad parece augurar una tasa de ocupación nada despreciable", ha señalado el presidente de Aehcos, José Luque.

Cuando se habla de un 90% de ocupación media quiere decir, lógicamente, que habrá unos destinos más llenos que otros. Los hoteles de Benalmádena tienen reservadas el 96% de sus plazas y los de Ronda, por ejemplo, el 93%.

En cualquier caso, al margen de la festividad en España, la Costa del Sol es un destino internacional y llegan turistas extranjeros todo el año.

Málaga, además, está consiguiendo repartir esos viajeros internacionales prácticamente a lo largo de todo el año, reduciendo la estacionalidad.

Octubre es todavía un buen mes para los turistas y se aprecia en el hecho de que el 78% de las reservas realizadas en los hoteles durante este fin de semana largo son de extranjeros, frente al 22% de españoles.

Otro aspecto relevante es el tiempo. Aunque este viernes hay altas probabilidades de lluvia, el sábado, domingo y lunes vuelve el sol con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 28 grados, lo que anima al turista que decide viajar en el último momento.