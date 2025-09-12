El increíble e histórico dato del aeropuerto de Málaga en agosto: casi 100.000 viajeros y 622 vuelos al día

Salida de pasajeros en el aeropuerto de Málaga Álex Zea / Europa Press

Algo más de 92.000 personas utilizaron cada día el aeropuerto internacional de Málaga durante el mes de agosto. Había más viajeros en el aeródromo un día cualquiera que en la mayoría de municipios de la provincia.

El dato es impresionante y refleja un nuevo récord. El aeropuerto malagueño contabilizó el mes pasado 2,86 millones de pasajeros, un 7,9% más que en agosto de 2024, según los datos oficiales de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Entre los grandes aeropuertos españoles, el que más creció fue el de Málaga-Costa del Sol. Todos tuvieron incremento de pasajeros fruto de la fortaleza turística, pero en porcentajes más bajos.

Madrid, por ejemplo, elevó su número de viajeros un 2,8%; Barcelona un 4,8%; Palma de Mallorca un 2,4% o Alicante un 6,9% por hablar de los cinco aeropuertos más importantes del país.

En agosto se registraron 19.286 vuelos, un 6,6% más. Eso implica una media de 622 vuelos de entrada y salida al día. No es necesario decir que el aeropuerto y las más de 6.000 personas que trabajan allí han estado a tope este verano.

La mayoría de los vuelos son internacionales. Málaga, de hecho, es la provincia española con mayor número de conexiones directas con Reino Unido.

Solo en agosto hubo casi 700.000 pasajeros británicos. Pero el resto de Europa también estuvo activa con Alemania (213.215), Francia (168.392), Holanda (159.961), Italia (140.884) o Bélgica (101.696) como principales mercados.

Porcentualmente hablando, los mayores incrementos de pasajeros han sido en vuelos con Emiratos Árabes (81,4% más), Hungría (34,2%), Polonia (30,5%), Canadá (20,3%) y Marruecos (20,5%). Eso se debe a un mayor número de rutas directas con estos países.

También ha habido un buen comportamiento del mercado español con casi medio millón de viajeros, un 13,7% más que en agosto del año pasado.

Buenas perspectivas

El verano es el momento clave del aeropuerto de Málaga y los meses de julio y agosto se han pasado con sobresaliente en cuanto a pasajeros se refiere.

En los ocho primeros meses del año ya se ha conseguido superar los 18 millones de usuarios. Es un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior, que fue récord absoluto.

Málaga se consolida un año más como el cuarto mayor aeropuerto de España tras Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, siendo éste último insular.

Quedan los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y, si no pasa nada extraño, se volverá a superar el máximo histórico de pasajeros que en 2024 quedó fijado en 24,9 millones.

Ampliación

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tiene capacidad para albergar unos 30 millones de pasajeros. A este ritmo se quedaría pequeño en apenas tres o cuatro años.

Todo depende, lógicamente, de la situación internacional. Estamos en un contexto bélico e incertidumbre máxima, lo que afecta a la economía. De momento, los ciudadanos quieren disfrutar y no están renunciando a sus vacaciones.

Hay que estar preparados y el ministro Óscar Puente anunció en julio que ampliarán el aeropuerto con una inversión de 1.500 millones de euros. El objetivo es que tenga capacidad para 36 millones de viajeros.