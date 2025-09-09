Los hoteles de la Costa del Sol firman un gran mes de agosto pese a la subida de precios: ocupan el 92% de sus plazas

Había dudas por el incremento de precios, la inestabilidad económica internacional y la gran competencia de destinos en todo el mundo. Pero, a la hora de la verdad, el turismo ha seguido apostando por la Costa del Sol en agosto.

Los hoteles han registrado en el mes más fuerte del año una ocupación media del 92,15% frente al 90,9% de agosto de 2024, según los datos aportados este martes por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Alcanzar la ocupación plena es imposible. Aehcos representa a 346 hoteles con 94.000 plazas, la mayoría de la provincia. Pero superar el 90% es un dato muy positivo en un contexto, además, en el que se han abierto o reinaugurado nuevos hoteles y, por tanto, hay más oferta.

Los hoteleros suelen ser prudentes en sus declaraciones, pero esta vez incluso se han permitido ser optimistas.“Agosto ha vuelto a confirmar la fortaleza de la Costa del Sol como destino turístico de primer nivel. Este dato pone de manifiesto la estabilidad de nuestro sector, incluso en un contexto de gran competencia internacional", ha indicado José Luque, presidente de Aehcos.

Hay un aspecto importante. El 65% de los clientes alojados son extranjeros. Según Luque, "esto refleja la gran proyección de la Costa del Sol más allá de nuestras fronteras, pero al mismo tiempo nos plantea el reto de seguir impulsando la demanda nacional, que todavía tiene un gran margen de crecimiento”.

Siempre se puede crecer en el mercado nacional y, de hecho, tanto las administraciones como las propias empresas están haciendo continuamente campañas de marketing. Pero también es cierto que, a tenor del dato de agosto, la ocupación ya es muy alta.

Fuengirola ha sido el municipio malagueño con mayor ocupación hotelera en agosto (96,3%), seguido de Benalmádena (95%), Torremolinos (94,9%), Málaga capital (93,9%) y Mijas (93,5%).

Perspectivas para septiembre y octubre

Agosto es el mes turístico tradicional, pero afortunadamente Málaga y el resto de la Costa del Sol están rompiendo con la estacionalidad y ahora hay turistas todo el año.

Septiembre ya es también un mes fuerte para aquellos turistas que ultiman las vacaciones antes de la vuelta al colegio de los niños o para aquellos que desean algo más de tranquilidad.

Aehcos estima que la ocupación hotelera estará en torno al 87%. Es un punto menos que el año pasado pero esos porcentajes varían en función de las reservas de última hora, de la situación meteorológica, etcétera.

Octubre lleva años cogiendo protagonismo y, por ahora, ya se han reservado el 74% de las plazas. Está lejos del 86% alcanzado el año pasado, pero aún hay tiempo para incrementar esos números.