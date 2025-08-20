La Junta de Andalucía se abre a implantar la tasa turística: "Me gustaría que hubiera un acuerdo nacional"

La tasa turística vuelve a estar en el punto de mira. Alcaldes de diferentes localidades de Andalucía, entre ellas Málaga, han asegurado que debería regularse. La Junta de Andalucía se ha pronunciado y está abierta a implantarla, aunque consideran que debería ser el Gobierno el que se encargara de ello.

“Estamos abiertos a un diálogo entre los representantes del sector turístico, el sector empresarial y los distintos ayuntamientos para que lleguen a un acuerdo”, ha asegurado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Málaga.

En este sentido ha señalado que si todas las partes llegan a un acuerdo “desde la Administración Autonómica no tenemos ningún problema para que se pueda impulsar una tasa turística”.

Moreno ha remarcado que pese a estar abiertos a implantar esta medida, le gustaría que “hubiera un acuerdo nacional porque daría una mayor garantía a esa tasa y sería común en el conjunto del país” y ha añadido que esta opción sería “más interesante para un país como es España con una potencia turística”.

“Desgraciadamente no se han aceptado nuestras peticiones en el Gobierno de España”, según Moreno. Por ello, apelan “a que haya un gran acuerdo” entre los sectores y los ayuntamientos para que salga adelante esta tasa.

Observatorio del turismo andaluz

Cabe recordar que en mayo del año pasado, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, anunció que Andalucía se cerraba a la tasa turística por el momento.

La Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) crearon un observatorio para la sostenibilidad turística local que analice en diferentes grupos de trabajo cuestiones relacionadas con el desarrollo de esta industria y su impacto en los municipios de la comunidad.