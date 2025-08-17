Una turista danesa se pone el reto de visitar Málaga en un día: "Es una ciudad hermosa, pero hay demasiados visitantes"

¿Alguna vez has estado en un lugar por 24 horas o incluso menos? Seguro que más de uno lo ha hecho. Ya sea a causa de un mensaje, de una llamada o, simplemente, porque no le apetecía estar en su casa.

Pero, ¿y qué haces durante ese día fuera? Signe aún no lo sabe. Proviene de uno de los países del norte de Europa, de Dinamarca en concreto. A pesar de la distancia, conoce de muy buena mano España.

Ha estado dos semanas en uno de los destinos favoritos de la costa mediterránea: Mallorca. Sin embargo, es su primera vez en Málaga. De hecho, no conoce mucho de ella, por no decir nada.

Hace unos días recibió un mensaje de su amiga invitándola al apartamento que tiene su familia en la Costa del Sol. Y aquí está, con solo una mochila en la que guardar sus cosas, dispuesta a descubrir la ciudad en 24 horas.

No tiene claro cuál es el itinerario. No sabe si irán a algún museo. Tampoco es que sepa de su existencia. Supone que se dedicarán a "mirar, caminar y comprar".

No es que tenga todo el tiempo del mundo para visitar algo, aunque no muestra mucho interés en ello. Su amiga no es que le haya recomendado algo en especial. Es más, no lo ha hecho. "Sólo me ha pedido que la visite", comenta la joven.

Y aquí está. Con el sol dándole en la frente, pasea por calle Larios en busca de su amiga, la culpable de su travesía. Sin embargo, la temperatura y el clima no es un problema para ella. Todo lo contrario, "es mucho mejor que el de Dinamarca", admite.

Lleva el total de una hora por tierras malagueñas. Y asegura estar encantada con lo que ha visto por el momento. "Creo que es una ciudad hermosa, hay muchos turistas como yo", apunta.

Su estancia es bastante corta. No conoce los lugares de moda, no sabe cuáles son los sitios de parada obligatoria, ni los platos que ha de degustar. Igualmente, planea que estas 24 horas en Málaga sean algo para recordar.