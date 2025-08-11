Las casas rurales de lujo en Málaga rozan el lleno total este agosto: Nerja y Frigiliana son las zonas con mayor demanda

Las casas rurales de lujo rozan el lleno total este mes de agosto en Málaga. La demanda de las villas más caras, que cuentan con piscina privada, decoración premium y zonas de juegos para los niños se ha disparado este mes en las principales provincias andaluzas, según los datos del último análisis de las reservas para el mes de vacaciones por excelencia realizado por Ruralidays.com.

Así, los datos aportados a través de un comunicado muestran que los productos del máximo nivel tienen una ocupación en el mes de agosto del 98%, lo que se considera un lleno técnico, puesto que sólo quedan disponibles días sueltos con difícil encaje.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, ha valorado que la demanda para este tipo de viviendas es tal que se alquilan con una mayor anticipación que las de tipo medio.

El nivel de ocupación también es superior al resto. De esta manera, frente al 98% de ocupación del segmento alto, el promedio en los alojamientos de la provincia de Málaga es, a fecha actual del 86%; si bien se espera poder llegar al 90% con las reservas de última hora.

Por provincias en Andalucía, según han indicado en un comunicado, Málaga empata con Cádiz (ambas al 86%); seguidas por Granada y Almería (las dos también empatan, al 82%). Por detrás, Huelva (80%); Córdoba (78%); Sevilla (77%) y Jaén (72%). La media andaluza es del 83%, lo que supone dos puntos más que en agosto del año anterior (81%).

Asimismo, la duración de la estancia tipo es de 7,4 noches, con un nivel de ocupación cercano a las seis personas por reserva. Entre ellas predominan sobre todo las familias o grupos de varias de ellas. El coste medio alcanza los 2.359 euros por reserva, lo que supone un precio por persona y noche de 45,39 euros.

En cuanto al origen de los turistas, la gran mayoría siguen siendo españoles ocupando el 22% del total de huéspedes, si bien este desciende un 2% con respecto al año pasado.

De igual modo, le siguen los franceses (20%), que se mantienen igual. Los británicos suponen un 18%, con un crecimiento muy significativo (cercano al 20%) respecto a 2024. La siguiente nacionalidad son los belgas (12%), aunque en retroceso. Y cierran el ranking los alemanes (11,5%), con un importante aumento, del 42%.

Como elementos a tener en cuenta destacan la caída del turista americano (-18%), que contrasta con el fuerte impulso de los clientes de origen polaco, que se han duplicado en solo un año, mientras que los daneses han subido un 140%, aunque ambos colectivos con cifras brutas todavía bajas.

Municipios con mayor demanda

Los municipios más solicitados para unas vacaciones rurales en agosto son Nerja, Frigiliana, Cómpeta, Torrox y Vélez-Málaga.

En este punto, Zea ha añadido que "todos coinciden en ser pueblos cercanos al mar, donde los clientes buscan poder combinar la naturaleza, la tranquilidad y la privacidad que ofrece una casa rural, pero también la posibilidad de ir a la playa".

En cuanto a las instalaciones, el experto hace hincapié en que la piscina privada es "el equipamiento estrella e indispensable que casi todo el mundo demanda en una casa rural en verano".

A ello, se une el hecho de que este mes lo más habitual es viajar en familia o en grupo de varias, por lo que "tener una zona de juegos infantiles es un plus cada vez más demandado". Según el nivel de equipamientos de este tipo que la villa ofrezca el precio puede llegar a ser entre un 10 y un 20% superior a la media.