Los paisajes más fotografiados de #Málaga en Instagram: lugares para el postureo

Los protagonistas de Instagram son los usuarios, no los paisajes. Freepik

Si de algo tiene la culpa Instagram es de hacernos creer que tomamos buenas fotografías y, lo que es aún peor, que podemos posar impunemente como si fuéramos supermodelos. Esto es, enseñar mucha carne y luego creer que a uno le siguen por sus hermosas frases y descripciones, que bien podrían estar copiadas de los sobrecillos de azúcar más cursis que nos echemos a los ojos. (Sí, vamos, el millón y medio de followers que tienes es porque escribes cosas como "se le nota en la voz que por dentro es de colores" y no por tu cuerpo serrano). Y lo cierto es que, a la hora de la verdad, a nadie le interesa nuestra cara de papa tapando la Manquita.

Por esto, la app líder en amargarnos la vida a los que somos feos y tenemos menos vida social que una mofeta, obliga a los que se creen influencers a tratar de innovar y buscar nuevos lugares donde posar poniendo morritos, sacando culito o plantando un pie en el suelo mientras que el otro lo ponen de puntillas para parecer caballos jerezanos patizambos, propios para ser sacrificados y hacer pegamento con ellos.

La Farola, Puerto Banús, calle Larios, la estupa budista benalmadense, la Sierra de las Nieves, el bosque de cobre… componer una lista de los paisajes en los que tomar gratas fotografías en Málaga es fácil, porque la belleza de estos enclaves hace bueno al fotógrafo más inepto.

Si no gastamos cuidado, todos terminamos haciendo las mismas fotos | Oliver KMIA.

Y lo mejor es que la provincia reserva todavía espacios por descubrir e inmortalizar y merece la pena, y mucho, buscarlos: que este reportaje sirva para que los lectores escapen de las localizaciones típicas y tópicas y exploren nuevos espacios y escondrijos bellos e inesperados. Porque en Málaga los hay y en abundancia y, de esta forma, rompemos la rutina del monumento de turno al tiempo que ampliamos nuestro horizonte vital.

Pero ¿cuáles son los paisajes, monumentos y espacios preferidos de los expertos del postureo para tomar sus fotos en Málaga? Pues la respuesta parece en principio fácil ya que en nuestra provincia hay rincones que por su gran belleza atraen los objetivos de cualquier smartphone que se precie. Y aquí, en EL ESPAÑOL de Málaga, hacemos un repaso de los principales y más apreciados, los protagonistas que destacan por ser seña e identidad malagueñas.

Ciudades y pueblos

Comenzamos con las etiquetas que designan localidades y urbes de la provincia, entre las que destaca con sobresaliente interés #malaga con la friolera de 7.404.935 publicaciones, número que se ve incrementado en 1.763.860 imágenes más si en el hashtag le ponemos la tilde al nombre (#málaga); en Instagram las tildes sí importan, qué cosas. Un número bestial de publicaciones, pero, claro, tenemos que recordar que Málaga ciudad juega con la ventaja de que comparte nombre con la provincia.

Marbella tiene especial protagonismo para los usuarios de Instagram. marbellaturismo

Otra localidad que lo peta en Instagram es #marbella: con más de 5.494.217 publicaciones rivaliza muy de cerca con la capital. Y es que la localidad marbellera mantiene en el imaginario social un fuerte atractivo con esquinas icónicas y preciosas como es su coqueto centro histórico.

Lo más llamativo es que tanto Málaga como Marbella superan por mucho la marca conjunta de la propia #costadelsol que ostenta 1.812.283 publicaciones.

En cualquier momento, un paisaje se convierte digno de ser subido a Instagram. F.R.C.

En cuanto al resto de localidades, están por debajo de estos números pero siguen suponiendo un fuerte polo de atracción turística nacional e internacional como son #ronda con 877.337 publicaciones; #torremolinos con 661.547; #estepona con 587.190 o #mijas con 443.438, y creciendo.

Monumentos y arquitectura

A la hora de clasificar los elementos más celebrados en Instagram debemos tener en cuenta cómo se escribe la etiqueta y sumar los resultados. Por ejemplo, la Catedral de Málaga se localiza bajo varios hashtags: #lamanquita con 10.384 publicaciones, #catedraldemalaga con 13.787, #catedralmalaga con 3.989...

Compitiendo directamente con el símbolo capitalino por excelencia encontramos la #alcazabademalaga, la cual, sumando sus diversas etiquetas, sobrepasa las 25.611 publicaciones. Sin embargo, #gibralfaro, su entorno y su castillo, vence con más de 34.438 publicaciones de influencers que han decido subir a este enclave para inmortalizarse junto a un monumento histórico que, si pudiera, seguro pondría los ojos en blanco al ver tanto modelo aficionado.

La Farola es uno de los monumentos más ‘instagrameables’ de Málaga. F.M.R.

Detrás le sigue el hermoso #tajoderonda con 10.694 publicaciones divididas en sus varias denominaciones; el #palmeraldelassorpresas con 1.889 y #lafarolademalaga con más de 1.183 instantáneas.

Estos dos espacios se complementan con las fotografías tomadas en el #muelleuno, que alcanzan la friolera de 73.464, y las de la etiqueta general #puertodemalaga con 23.822 publicaciones.

Las playas del largo litoral de la provincia merecerían una mención aparte, pero vamos a quedarnos con que #pedregalejo acapara el llamativo número de 51.519 publicaciones.

El Teatro Romano de Málaga es perfecto para posar delante de él y robarle protagonismo. unamalacati

Por su parte, sorprende también que espacios como #callelarios (43.669) o el #balcondeeuropa (40.287) tengan tan poco protagonismo, aunque sea en comparación.

Para finalizar este apartado, ningún monumento tiene tanta relevancia y es tan fotogénico como #puertobanus: ojo al dato: ¡894.276 publicaciones! Quien tuvo, retuvo.

Entornos naturales

Algunos ‘influencers’ parecen pensar que no hay monumento natural más hermoso que sus propios cuerpos prietos. Pero el caso es que la provincia malagueña no está falta de zonas en las que el medioambiente da el do de pecho para ofrecer su mejor imagen.

La Sierra de las Nieves es uno de los lugares con más instantáneas recopiladas. vickybarbadillo

Ahí tenemos #sierradelasnieves sin ir más lejos, con 26.124 publicaciones en Instagram; o las diversas etiquetas de los #montesdemalaga (13.953); #sierrabermeja (11.383); la #cuevadelgato (6.884); la #sierrademijas (5.112); el #peñadelosenamorados (3.651); el #bosquedecobre (1.506)…

El Peñón de los Enamorados es bien reconocible. planetantequera

Incluso #lamaroma encuentra su espacio con 6.934 publicaciones. Pocas si comparamos, pero es que, bueno, es más dificultoso llegar sin despeinarnos o sin que se nos arrugue el modelito, y para enseñar el tanga allí hace demasiado frío.

El Caminito del Rey está en el top 5 de lugares más fotografiados de Málaga. westwards.de

Por último, en este apartado destaca mucho el gran reclamo turístico/natural de la provincia: el #caminitodelrey que bajo sus diversas etiquetas acumula más de 122.097 fotografías de malagueños y visitantes colgando del vacío.

Espacios y encuentros culturales

Lucir cuerpazo es más complejo en un museo. Pero eso no amilana a los modelos aficionados, quienes son capaces de encontrar en ellos recodos donde poner cara de concentración ante las obras de arte, convirtiendo Instagram en un perfecto reclamo para turistas provinciales, nacionales e internacionales.

Así, entre las etiquetas culturales destacadas se alza la de #museopicasso con 18.971 publicaciones (aunque debemos recordar que en ésta se incluye la pinacoteca de Barcelona). El hashtag en exclusiva de #museopicassomalaga asciende a más de 5.354 imágenes, número, como escribimos, al que hay que sumar el resto de sus etiquetas.

Los museos como el Picasso atraen a numerosos aficionados a la fotografía. openhousemalaga

Que la cultura es un fuerte atractivo no lo niega nadie a estas alturas. Una muestra sería el #jardinbotanicomalaga con más de 2.274 fotografías; #genalguacilpueblomuseo (1.281); el #mariposariodebenalmadena (1.845); o la almohadilla dedicada a los #verdiales (3.362).

Los verdiales son una tradición con gran colorido que convierten en buen fotógrafo a cualquier principiante. andrewaforbes

También los eventos alcanzan una gran popularidad entre las publicaciones de Instagram y una fiesta popular, una feria o una verbena se convierten, así, en una cita fantástica para actualizar nuestro perfil en las redes y dejar constancia de que llevamos una envidiable vida repleta de diversión.

Sigue los temas que te interesan