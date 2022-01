El Málaga CF busca la confirmación ante el Ibiza, uno de los mejores visitantes

El fútbol vuelve este sábado a La Rosaleda después de una semana de parón por la Copa del Rey y lo hace en una cita de gala ante un rival directo (21.00 horas, Movistar LaLiga). El Málaga CF, en el puesto 11 de LaLiga SmartBank, buscará que no se marchen los puestos de la lucha por el ascenso. Mientras que una victoria del Ibiza, décimo clasificado también con 31 puntos, pondría las cosas muy cuesta arriba en esas posiciones de mitad de tabla. Por lo que la única opción pasa por conseguir el triunfo.

No obstante, no será un partido fácil por muchas cuestiones. La primera de ellas es que el equipo blanquiazul no atraviesa un buen momento como local. Qué paradoja. Han pasado dos meses desde aquella victoria ante Las Palmas (2-1) y la afición no ha vuelto a celebrar en el estadio una victoria. Sin embargo, es el partido de la confirmación. Después de la UD Alcorcón y del buen juego con dos goles ante el Real Sporting, es el momento de consagrar los avances vistos en este principio de 2022.

¿Será Antoñín parte del duelo ante la UD Ibiza? El cuerpo técnico tomará una decisión tras el entrenamiento. José Alberto reconoció en rueda de prensa que el propio jugador ha sido quien ha pedido salir y que hay negociaciones abiertas con otros clubes. Quien no estará es Genaro Rodríguez, el autor de la mala noticia de esta semana. Por suerte, ya ha sido intervenido quirúrgicamente y "solo" estará de baja dos meses, si todo va bien mucho menos de lo que se esperaba tras conocer la rotura del menisco externo.

No serán los únicos problemas que tendrá José Alberto esta semana. Alberto Escassi y Jozabed son bajas por acumulación de tarjetas, dos ausencias muy importantes en el centro del campo, sobre todo si se piensa en esa figura de centrocampista defensivo. El técnico asturiano reconoció que hay algunas varias posibilidades para ocupar la medular. Una de ellas es la pareja Ramón-Aleix Febas. Ambos demostraron ante el Sporting su gran conexión y la capacidad que tienen para filtrar pases. Aunque los problemas para volver hacia atrás.

Son muchos los indicios que hacen prever una noche grande. La Rosaleda lucirá un buen ambiente y su equipo buscará volver a recuperar la senda de la victoria como local. Cualquier intento de seguir mirando hacia arriba pasa por volver a recuperar el estado de forma de la primera vuelta.

El rival

Sin embargo, no será nada fácil. En nada se parece este Ibiza al de aquel partido de la segunda jornada (2-2). Los entonces locales sorprendieron con dos goles en la primera parte y los malaguistas tuvieron que remontar con un gol en los minutos finales de Roberto. Ahora el equipo tiene a Paco Jémez como nuevo entrenador desde hace varias semanas y tiene otra cara, puro reflejo del técnico. Tal y como ha indicado José Alberto, son el cuarto equipo que da más pases en campo contrario y el segundo en remates a puerta en acciones a balón parado.

Además, tienen el reconocimiento de ser el cuarto conjunto que más puntos consigue fuera de casa (17). Solo por detrás del Almería, el Tenerife y el Eibar. No son un rival fácil y contarán con el apoyo de 150 aficionados. El entrenador blanquiazul les describe así: "Manejan muy bien la estrategia. En el juego de combinaciones son valientes, verticales, asociativos e intentan defender lejos de su portería".

Aunque habrá un momento especial como es el regreso de Cifu a la que fue su casa desde 2016 hasta 2020. Jugó 64 partidos defendiendo su entonces camiseta y volverá por primera vez para ponerle las cosas complicadas a su exequipo el Málaga CF. Otro aliciente para una noche de buen fútbol.

POSIBLE ONCE DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Javi Jiménez; Paulino, Aleix Febas, Ramón, Kevin; Brandon y Roberto.

